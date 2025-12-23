Opozícia reagovala na Pellegriniho rozhodnutie podpísať novelu Trestného zákona
Prezident podľa opozície zlyhal.
Prezident SR Peter Pellegrini podľa opozičného PS podpisom novely Trestného zákona zlyhal. Podľa hnutia mal možnosť postaviť sa na stranu ľudí, širokej verejnosti aj odborníkov, no vybral si stranu mafie. PS to uviedlo na sociálnej sieti.
„Podpísal likvidáciu kajúcnikov aj kriminalizáciu opozície. Zápas za demokraciu musíme vyhrať bez neho. Podávame podnet na Ústavný súd, kde žiadame aj pozastavenie účinnosti tejto škandalóznej novely. Slobodné, demokratické Slovensko ubránime spoločne s občanmi a našimi partnermi v opozícii,“ napísalo hnutie.
SaS ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta
Opozičná SaS ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho podpísať novelu Trestného zákona. Vládna koalícia podľa jej slov novelou zásadne oslabuje boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Prezident sa podľa SaS týmto krokom vedome postavil na stranu tých, pre ktorých bol zákon ušitý. Strana zároveň v tejto súvislosti avizuje podanie na Ústavný súd SR. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.
Podľa predsedu strany Branislava Gröhlinga sa prezident podpisom pod zákon zaradil medzi jeho spoluautorov. „Peter Pellegrini sa týmto podpisom stal súčasťou mafiánskej noci, keď vládna koalícia v parlamente schvaľovala zákony na mieru obžalovaným, korupčníkom a ľuďom napojeným na mafiu. Mal šancu zastaviť otvorenie brán organizovanému zločinu, no namiesto toho ich prezident vlastnoručne otvoril. Toto nie je príkladný výkon nezávislej hlavy štátu, toto je spoluzodpovednosť,“ uviedol.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková označuje podpis zákona za zásadné zlyhanie prezidenta. „Prezident zlyhal vo svojej úlohe, keď podpísal zákon, ktorý otvára Slovensko mafii. Tento zákon pomáha Tiborovi Gašparovi, ktorý sa mal dávno postaviť pred súd, a pomáha iným korupčníkom a mafiánom, proti ktorým bol inštitút spolupracujúceho obvineného kľúčovým nástrojom. Ak tento zákon zostane v platnosti, môžeme tento inštitút rovno vymazať z trestného procesu,“ podotkla.
SaS zároveň oznamuje, že spolu s ďalšími opozičnými poslancami podá návrh na Ústavný súd SR. „Budeme žiadať pozastavenie účinnosti tohto zákona a jeho zhodenie zo stola. Teraz bude na Ústavnom súde, aby ochránil právny štát tam, kde zlyhala hlava štátu,“ uzatvára Kolíková.
Podľa Remišovej Pellegrini neprekvapil
Podpis novely kritizuje aj poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podotkla, že proti novele otvorene protestuje odborná verejnosť i prokurátori, ktorí hovoria o fatálnom a negatívnom vplyve na boj so zločinom. „Asistovanie Pellegriniho pri oslabovaní trestného práva nemohlo prekvapiť, keďže spolupracujúci obvinení hovorili o úplatku 150.000 eur práve pre neho, a to v kauze predražených nákupov informačných systémov. Pellegrini v plnom rozsahu potvrdil, že zostáva pevnou súčasťou klanu, ktorý s cieľom zaistiť si beztrestnosť neváha rozvracať právny štát a ohrozovať bezpečnosť obyvateľstva,“ skonštatovala Remišová.
Prezident SR Peter Pellegrini sa rozhodol naveky umlčať svedkov, rovnako ako koaliční politici. Opozičné Hnutie Slovensko to uviedlo v reakcii na podpis novely Trestného zákona.
„Prezident sa rozhodol, že deň pred Vianocami nadelí sám sebe beztrestnosť. Je to veľmi nemilý darček pre spravodlivosť na Slovensku, keďže aj o samom Pellegrinim svedkovia svedčia, že zobral úplatok. Pellegrini sa rozhodol naveky umlčať svedkov, rovnako ako koaliční politici,“ uviedlo hnutie.
Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Tvrdí, že za znenie novely a za toto rozhodnutie nesie plnú zodpovednosť vláda, ktorá s takýmto návrhom súhlasila, a parlamentná väčšina, ktorá ho schválila.
Žilinkovi je ľúto, že pri novele Trestného zákona nebol vypočutý odborný názor
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že nebol vypočutý odborný názor a došlo k podpisu novely Trestného zákona.
