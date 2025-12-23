Cesta medzi Myjavou a Podbrančom je pre dopravnú nehodu neprejazdná
Úsek je neprejazdný v oboch jazdných pruhoch.
Cesta druhej triedy medzi Myjavou a Podbrančom je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne.
Dopravné obmedzenie sa týka cesty II/581. Polícia vyzvala vodičov, aby jazdili bezpečne a rešpektovali jej pokyny.
