Mimoriadna udalosť: Po páde strechy pátrajú hasiči po viacerých nezvestných osobách
Hasiči v Košickom kraji zasahujú pri vážnej udalosti.
Vo Veľkých Kapušanoch došlo v utorok popoludní k zrúteniu strešnej konštrukcie jednej z budov. Pod troskami sa pravdepodobne nachádzajú ľudia, záchranné zložky bojujú s časom.
Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, Operačné stredisko prijalo krátko po 14:00 hod. tiesňové volanie o páde strechy na ulici P. O. Hviezdoslava. Podľa prvotných informácií sa mali v budove tesne pred pádom strechy nachádzať tri osoby. Tie sú momentálne nezvestné.
Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, v areáli jednej z firiem prebiehali rekonštrukčné práce, keď došlo k zrúteniu strechy. Na mieste nešťastia okamžite začala rozsiahla záchranná a pátracia akcia. „Presný počet osôb ani ich zdravotný stav zatiaľ nie je možné potvrdiť," uviedli policajti.
Do zásahu boli nasadení profesionálni hasiči zo staníc vo Veľkých Kapušanoch a v Michalovciach. Vzhľadom na závažnosť situácie a potrebu ťažkej techniky či špecializovaného vybavenia bola na miesto vyslaná aj Záchranná brigáda HaZZ z Humenného.
Profesionálnym zložkám pri zabezpečovaní miesta a odstraňovaní následkov pomáhajú aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Malčice a Lekárovce. Záchranné zložky momentálne prehľadávajú sutiny v snahe čo najrýchlejšie lokalizovať nezvestné osoby.
Foto: Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj
