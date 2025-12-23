  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

Prezident podpísal novelu Trestného zákona

  • DNES - 15:07
  • Bratislava
Prezident podpísal novelu Trestného zákona

Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona.

Tvrdí, že za znenie novely a za toto rozhodnutie nesie plnú zodpovednosť vláda, ktorá s takýmto návrhom súhlasila, a parlamentná väčšina, ktorá ho schválila. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti.

Rozhodol som sa, že tento návrh nevrátim ako celok do Národnej rady (NR) SR späť na prerokovanie, nevyužijem svoje právo veta, ale ho podpíšem v takom znení, ako bol schválený NR SR,“ povedal Pellegrini. Pripomenul, že jeho podpisom nie sú dotknuté práva všetkých ostatných, ktorí môžu využiť aj podanie na Ústavný súd SR alebo použiť iné prostriedky.

Pôvodný návrh novely Trestného zákona podľa hlavy štátu vychádzal z potreby riešiť zvýšenú mieru kriminality. S vrátením tzv. horalkového zákona Pellegrini súhlasí a plne ho podporuje. „Je úplne legitímne, aby vláda v prípade, že sa vyvíja v spoločnosti nejaký jav, ktorý nie úplne dobre postihuje naše zákony, aby ho kedykoľvek mohla opraviť alebo vylepšiť,“ poznamenal.

Zároveň poukázal na to, že počas legislatívneho procesu sa cez pozmeňujúce návrhy dostali do tohto zákona aj ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré vzbudili veľkú diskusiu v spoločnosti aj v odborných kruhoch.

Jednou z takýchto tém je bod týkajúci sa tzv. kajúcnikov. „V právnom štáte nemôžeme akceptovať, aby bol niekto odsúdený len na základe výpovede niekoho, u koho je zrejmé, že páchal trestnú činnosť, ba dokonca v mnohých iných výpovediach klamal,“ poznamenal Pellegrini. Vláda má podľa neho plné právo rozhodnúť sa, aké trestné činy budú považované za trestné činy a aké sadzby budú ľuďom hroziť. „Nemá to z môjho pohľadu žiadny problém s ústavnými právami občanov na Slovensku,“ dodal prezident.

Diskutovanou otázkou je trestný čin popierania povojnového usporiadania v Slovenskej republike. Ide o tzv. Benešove dekréty. „Je to vážna téma, ktorú veľmi neobratne otvorila opozičná politická strana a táto téma vyvolala veľké vášne medzi Slovákmi a Maďarmi žijúcimi na našom území,“ povedal Pellegrini. Týmto ustanovením nesmie byť podľa neho dotknuté právo, aby sa ktokoľvek mohol súdnou cestou brániť voči konfiškácii majetku. „Právo človeka brániť sa na súde týmto nie je dotknuté, ale odmietam, aby niekto verejne na tribúnach podnecoval občiansku nespokojnosť len tým, že bude spochybňovať historické udalosti, ktoré sa dotýkajú nielen Slovenska, ale aj Česka,“ skonštatoval prezident.

Hlava štátu tiež súhlasí s tým, aby boli akékoľvek voľby na Slovensku vždy slobodné, demokratické, vyjadrovali slobodný názor občanov SR a nijakým spôsobom do nich nemohli zasahovať iné krajiny alebo organizácie financované zahraničným kapitálom. „Výsledok volieb má byť autonómne rozhodnutie občanov SR, a preto súhlasím s tým, aby trestným činom bolo aj marenie volieb alebo ovplyvňovanie prostredníctvom tretích krajín alebo iných mocností a peňazí zo zahraničia,“ uviedol Pellegrini.

Poslanci Národnej rady SR schválili 11. decembra novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Do novej legislatívy pribudli v druhom čítaní ďalšie zmeny. Rozšíri sa napríklad skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Cesta medzi Myjavou a Podbrančom je pre dopravnú nehodu neprejazdná

Cesta medzi Myjavou a Podbrančom je pre dopravnú nehodu neprejazdná

DNES - 15:59Domáce

Úsek je neprejazdný v oboch jazdných pruhoch.

Mimoriadna udalosť: Po páde strechy pátrajú hasiči po viacerých nezvestných osobách

Mimoriadna udalosť: Po páde strechy pátrajú hasiči po viacerých nezvestných osobách

DNES - 15:19Domáce

Hasiči v Košickom kraji zasahujú pri vážnej udalosti.

Dvojica sa pokúsila okradnúť staršiu ženu na vianočných trhoch

Dvojica sa pokúsila okradnúť staršiu ženu na vianočných trhoch

DNES - 14:29Domáce

Polícia obvinila dve občianky Chorvátska, ktoré sa minulý týždeň pokúsili okradnúť 64-ročnú ženu na vianočných trhoch v Bratislave.

Zomrel bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka

Zomrel bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka

DNES - 13:44Domáce

Vo veku 67 rokov zomrel v pondelok bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka.

Vosveteit.sk
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP