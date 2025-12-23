Dvojica sa pokúsila okradnúť staršiu ženu na vianočných trhoch
Polícia obvinila dve občianky Chorvátska, ktoré sa minulý týždeň (18. 12.) pokúsili okradnúť 64-ročnú ženu na vianočných trhoch v Bratislave. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Podľa doterajších informácií mali obvinené ženy 18. decembra na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pristúpiť zozadu k 64-ročnej návštevníčke vianočných trhov. Jedna zo žien jej otvorila ruksak, zatiaľ čo druhá zámerne stála v jej tesnej blízkosti, aby bránila vo výhľade ostatným osobám v okolí. V dokonaní skutku im však zabránili policajti prvého bratislavského okresu, ktorí ženy zadržali a následne predviedli na policajné oddelenie,“ ozrejmil Szeiff.
Polícia ich následne obvinila z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Vec sa realizovala v tzv. superrýchlom konaní, pričom na základe rozhodnutia príslušného súdu boli obom ženám uložené tresty vyhostenia z územia Slovenska a zákaz pobytu v trvaní piatich rokov.
Zomrel bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka
Vo veku 67 rokov zomrel v pondelok bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka.
Prezident nemá ambíciu vetovať celú novelu Trestného zákona
Prezident SR Peter Pellegrini nemá ambíciu vrátiť parlamentu novelu Trestného zákona ako celok. V utorok sa rozhodne medzi dvoma variantmi.
Raši chce, aby sa v zrýchlenom režime rokovalo iba v nevyhnutných prípadoch
Rokovať o zákonoch v tzv. zrýchlenom režime by sa malo iba v nevyhnutných prípadoch. Apeloval na to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).
NRSR: Majerský očakával po schválení ústavy dočasný pokles preferencií KDH
Zmena ústavy SR bola pre opozičné KDH naplnením hodnotového rámca aj programu. Uviedol to líder hnutia Milan Majerský v koncoročnom rozhovore pre TASR.