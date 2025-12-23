  • Články
Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

Dvojica sa pokúsila okradnúť staršiu ženu na vianočných trhoch

  • DNES - 14:29
  • Bratislava
Polícia obvinila dve občianky Chorvátska, ktoré sa minulý týždeň (18. 12.) pokúsili okradnúť 64-ročnú ženu na vianočných trhoch v Bratislave. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Podľa doterajších informácií mali obvinené ženy 18. decembra na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pristúpiť zozadu k 64-ročnej návštevníčke vianočných trhov. Jedna zo žien jej otvorila ruksak, zatiaľ čo druhá zámerne stála v jej tesnej blízkosti, aby bránila vo výhľade ostatným osobám v okolí. V dokonaní skutku im však zabránili policajti prvého bratislavského okresu, ktorí ženy zadržali a následne predviedli na policajné oddelenie,“ ozrejmil Szeiff.

Polícia ich následne obvinila z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Vec sa realizovala v tzv. superrýchlom konaní, pričom na základe rozhodnutia príslušného súdu boli obom ženám uložené tresty vyhostenia z územia Slovenska a zákaz pobytu v trvaní piatich rokov.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP