Polícia zadržala na propalestínskom proteste aktivistku Thunbergovú
- DNES - 13:52
- Londýn
Britská polícia v utorok počas propalestínskej demonštrácie v centre Londýna zadržala švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú, uviedla organizácia Prisoners for Palestine.
Podľa polície verejne podporovala skupinu Palestine Action, ktorá je v krajine zakázaná na základe protiteroristickej legislatívy.
„Greta Thurnbergová bola zadržaná na základe zákona o terorizme počas protestu skupiny Prisoners for Palestine,“ uviedla spomínaná propalestínska organizácia vo svojom vyhlásení. Londýnska polícia zadržanie 22-ročnej Thunbergovej potvrdila.
Aktivistka údajne na proteste držala transparent s nápisom: „Podporujem väzňov Palestine Action. Som proti genocíde.“ Sky News vysvetľuje, že Thunbergová tak prejavila podporu viacerým členom tejto zakázanej skupiny, ktorí sú momentálne vo väzbe.
Demonštrácia sa konala pred centrálou spoločnosti Aspen Insurance, ktorá poskytuje služby izraelskému výrobcovi vojenského materiálu Elbit Systems. Dvaja aktivisti na fasádu budovy ešte pred príchodom polície nastriekali červenú farbu, dodáva Sky News.
Zákaz skupiny podľa britskej protiteroristickej legislatívy znamená, že porušením zákona je aj verejné vyjadrovanie podpory pre Palestine Action. Na sérii demonštrácií už za tento čin britská polícia v uplynulých mesiacoch zadržala stovky osôb.
Polícia zasahovala v dome zápasníka Vémolu a zadržala ho
Českí policajti a colníci v utorok zasahovali v dome zápasníka Karla Vémolu v obci Měchenice pri Prahe, informoval server Novinky.cz.
Americká vláda zverejnila ďalších viac ako 11.000 súborov súvisiacich s Epsteinom
Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok zverejnilo ďalšiu časť spisov týkajúcich sa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
USA pozastavili výstavbu piatich veterných elektrární pre obavy o bezpečnosť
Administratíva Donalda Trumpa zmrazila nájomné zmluvy a stavebné práce na piatich veľkých projektoch veterných elektrární pozdĺž východného pobrežia USA z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť.
Poľsko: TikTok sa po samovraždách mladých bráni obvineniam z nebezpečného obsahu
Spoločnosť TikTok odmieta obvinenia, že jej algoritmy podporujú šírenie nebezpečného obsahu v súvislosti so samovraždami troch tínedžerov z Pomoranska na severe Poľska.