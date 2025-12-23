Zomrel bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka
Vo veku 67 rokov zomrel v pondelok (22. 12.) bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka. TASR informáciu potvrdil Cech slovenských gajdošov.
Tatarka bol podľa Cechu slovenských gajdošov výrobcom ľudových nástrojov a pastierskych predmetov, vynikajúcim interpretom hry na týchto nástrojoch a spevákom. Okrem toho zastával počas dvoch funkčných období funkciu prvého cechmajstra.
Fond tradičnej ľudovej kultúry uvádza, že Tatarka, prezývaný Čalamacha, sa narodil v Banskej Bystrici 29. marca 1958. Pochádzal z rodu muzikantov, ľudová hudba a ľudové hudobné nástroje boli jeho záľubou už odmala. Veľkou inšpiráciou pre neho boli návštevy salašov v okolí Banskej Bystrice, rozhovory s bačami, valachmi a starými ľuďmi. Žil v Slovenskej Ľupči, kde založil festival stredovekej aj súčasnej gajdošskej hudby.
