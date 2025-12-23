  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

Zomrel bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka

  • DNES - 13:44
  • Banská Bystrica
Zomrel bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka

Vo veku 67 rokov zomrel v pondelok (22. 12.) bývalý prvý cechmajster Cechu slovenských gajdošov Ľubomír Tatarka. TASR informáciu potvrdil Cech slovenských gajdošov.

Tatarka bol podľa Cechu slovenských gajdošov výrobcom ľudových nástrojov a pastierskych predmetov, vynikajúcim interpretom hry na týchto nástrojoch a spevákom. Okrem toho zastával počas dvoch funkčných období funkciu prvého cechmajstra.

Fond tradičnej ľudovej kultúry uvádza, že Tatarka, prezývaný Čalamacha, sa narodil v Banskej Bystrici 29. marca 1958. Pochádzal z rodu muzikantov, ľudová hudba a ľudové hudobné nástroje boli jeho záľubou už odmala. Veľkou inšpiráciou pre neho boli návštevy salašov v okolí Banskej Bystrice, rozhovory s bačami, valachmi a starými ľuďmi. Žil v Slovenskej Ľupči, kde založil festival stredovekej aj súčasnej gajdošskej hudby.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Dvojica sa pokúsila okradnúť staršiu ženu na vianočných trhoch

Dvojica sa pokúsila okradnúť staršiu ženu na vianočných trhoch

DNES - 14:29Domáce

Polícia obvinila dve občianky Chorvátska, ktoré sa minulý týždeň pokúsili okradnúť 64-ročnú ženu na vianočných trhoch v Bratislave.

Prezident nemá ambíciu vetovať celú novelu Trestného zákona

Prezident nemá ambíciu vetovať celú novelu Trestného zákona

DNES - 11:42Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini nemá ambíciu vrátiť parlamentu novelu Trestného zákona ako celok. V utorok sa rozhodne medzi dvoma variantmi.

Raši chce, aby sa v zrýchlenom režime rokovalo iba v nevyhnutných prípadoch

Raši chce, aby sa v zrýchlenom režime rokovalo iba v nevyhnutných prípadoch

DNES - 10:44Domáce

Rokovať o zákonoch v tzv. zrýchlenom režime by sa malo iba v nevyhnutných prípadoch. Apeloval na to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).

NRSR: Majerský očakával po schválení ústavy dočasný pokles preferencií KDH

NRSR: Majerský očakával po schválení ústavy dočasný pokles preferencií KDH

DNES - 9:56Domáce

Zmena ústavy SR bola pre opozičné KDH naplnením hodnotového rámca aj programu. Uviedol to líder hnutia Milan Majerský v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Vosveteit.sk
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP