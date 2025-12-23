  • Články
Bratislava

Polícia zasahovala v dome zápasníka Vémolu a zadržala ho

Polícia zasahovala v dome zápasníka Vémolu a zadržala ho

Českí policajti a colníci v utorok zasahovali v dome zápasníka Karla Vémolu v obci Měchenice pri Prahe, informoval server Novinky.cz.

Polícia potvrdila, že zadržala dve osoby v súvislosti s drogami, píše TASR. Podľa Noviniek je zadržaným aj Vémola.

Môžem potvrdiť, že sme zadržali dve osoby v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v Prahe a v Stredočeskom kraji. Aktuálne prebiehajú úkony trestného konania,“ uviedla hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.

Na mieste zasahovali aj colníci. „Poskytovali sme polícii na jej žiadosť súčinnosť,“ povedala bez ďalších podrobností hovorkyňa Generálneho riaditeľstva ciel Martina Kaňková.

Podľa informácií Noviniek zatiaľ nebol nikto obvinený, ale nemožno to po výsluchu zadržaných vylúčiť.

Vémola, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), bol v minulosti v Británii odsúdený za drogový delikt. V utorok mal nastúpiť do nemocnice na operačný zákrok súvisiaci s akútnym zápalom čeľuste.

Zdroj: Info.sk, TASR
