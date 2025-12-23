Americká vláda zverejnila ďalších viac ako 11.000 súborov súvisiacich s Epsteinom
- DNES - 11:57
- Washington
Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok zverejnilo ďalšiu časť spisov týkajúcich sa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Najnovšia várka zahŕňa viac ako 11.000 súborov vrátane fotografií, videí a vyšetrovacích dokumentov.
Všetky spisy majú veľkosť desať gigabajtov a podľa BBC ide o najväčší doteraz zverejnený súbor v tomto prípade. Zahŕňa takmer 400 videí, tabuľky s dôkazmi či zvukové záznamy.
Americký Kongres v novembri schválil zákon, ktorý požadoval zverejnenie kompletných spisov o Epsteinovi do minulého piatka. Ministerstvo spravodlivosti však vzhľadom na objem materiálov uviedlo, že ich nedokáže všetky zverejniť v stanovenom termíne a bude ich publikovať postupne. Rozhodnutie vyvolalo podľa BBC kritiku predovšetkým u demokratov.
Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy svojimi kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa podľa konštatovania agentúry AFP dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené.
Šéf Bieleho domu v pondelok uviedol, že ľudia, ktorí sa v minulosti s Epsteinom „nevinne stretli“, riskujú zničenie svojej reputácie zverejnením vyšetrovacích spisov súvisiacich s jeho osobou. Odmietol tiež rozruch okolo Epsteina ako odvádzanie pozornosti od úspechov svojho prezidentovania.
