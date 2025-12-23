  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

Raši chce, aby sa v zrýchlenom režime rokovalo iba v nevyhnutných prípadoch

  • DNES - 10:44
  • Bratislava
Raši chce, aby sa v zrýchlenom režime rokovalo iba v nevyhnutných prípadoch

Rokovať o zákonoch v tzv. zrýchlenom režime by sa malo iba v nevyhnutných prípadoch. Apeloval na to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).

Vláde odkázal, aby parlament nezahlcovala návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Upozornil na to, že ak tak bude robiť, nemusia sa v NR SR stihnúť prebrať iné zákony, ani tie z dielne vládneho kabinetu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR.

O skrátenom legislatívnom konaní rozhoduje vláda. Keď nám tak niečo dá, tak my tak o tom rokovať musíme. Keď nás vláda bude zahlcovať mnohými skrátenými legislatívnymi konaniami, tak neprerokujeme iné vládne návrhy zákonov, lebo na to nebude čas. Moja požiadavka smerom k vláde znie: ‚Skrátené legislatívne konanie dávajte iba vtedy, keď je to nevyhnutné, lebo keď ich bude veľmi veľa, tak vaše ostatné zákony, ktoré predložíte, parlament fyzicky prerokovať nestihne‘,“ poznamenal pre TASR.

Raši zároveň poukázal na to, že súčasná koalícia, keď bola v opozícii, kritizovala množstvo skrátených legislatívnym konaní, no je ich podľa neho veľa aj v súčasnosti. Upozornil zároveň na to, že keď prichádza do parlamentu veľa návrhov na rokovanie v tzv. zrýchlenom režime, narúša to harmonogram schôdzí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident nemá ambíciu vetovať celú novelu Trestného zákona

Prezident nemá ambíciu vetovať celú novelu Trestného zákona

DNES - 11:42Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini nemá ambíciu vrátiť parlamentu novelu Trestného zákona ako celok. V utorok sa rozhodne medzi dvoma variantmi.

NRSR: Majerský očakával po schválení ústavy dočasný pokles preferencií KDH

NRSR: Majerský očakával po schválení ústavy dočasný pokles preferencií KDH

DNES - 9:56Domáce

Zmena ústavy SR bola pre opozičné KDH naplnením hodnotového rámca aj programu. Uviedol to líder hnutia Milan Majerský v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Šimkovičová: Dolný a stredný hrad na Krásnej Hôrke chceme otvoriť koncom leta

Šimkovičová: Dolný a stredný hrad na Krásnej Hôrke chceme otvoriť koncom leta

DNES - 8:14Domáce

Ak kontroly doterajších opráv neidentifikujú riziká, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov, dolný a stredný hrad na Krásnej Hôrke by mohli pre verejnosť sprístupniť na konci leta 2026.

Dopravná nehoda pri Chminianskej Novej Vsi si vyžiadala život chodca

Dopravná nehoda pri Chminianskej Novej Vsi si vyžiadala život chodca

DNES - 5:43Domáce

Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok večer na ceste I/18 pred obcou Chminianska Nová Ves v smere od mesta Prešov, si vyžiadala život chodca. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Vosveteit.sk
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP