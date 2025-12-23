Raši chce, aby sa v zrýchlenom režime rokovalo iba v nevyhnutných prípadoch
Rokovať o zákonoch v tzv. zrýchlenom režime by sa malo iba v nevyhnutných prípadoch. Apeloval na to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).
Vláde odkázal, aby parlament nezahlcovala návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Upozornil na to, že ak tak bude robiť, nemusia sa v NR SR stihnúť prebrať iné zákony, ani tie z dielne vládneho kabinetu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„O skrátenom legislatívnom konaní rozhoduje vláda. Keď nám tak niečo dá, tak my tak o tom rokovať musíme. Keď nás vláda bude zahlcovať mnohými skrátenými legislatívnymi konaniami, tak neprerokujeme iné vládne návrhy zákonov, lebo na to nebude čas. Moja požiadavka smerom k vláde znie: ‚Skrátené legislatívne konanie dávajte iba vtedy, keď je to nevyhnutné, lebo keď ich bude veľmi veľa, tak vaše ostatné zákony, ktoré predložíte, parlament fyzicky prerokovať nestihne‘,“ poznamenal pre TASR.
Raši zároveň poukázal na to, že súčasná koalícia, keď bola v opozícii, kritizovala množstvo skrátených legislatívnym konaní, no je ich podľa neho veľa aj v súčasnosti. Upozornil zároveň na to, že keď prichádza do parlamentu veľa návrhov na rokovanie v tzv. zrýchlenom režime, narúša to harmonogram schôdzí.
