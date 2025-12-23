  • Články
Utorok, 23.12.2025
Bratislava

NRSR: Majerský očakával po schválení ústavy dočasný pokles preferencií KDH

  • Bratislava
NRSR: Majerský očakával po schválení ústavy dočasný pokles preferencií KDH

Zmena ústavy SR bola pre opozičné KDH naplnením hodnotového rámca aj programu. Uviedol to líder hnutia Milan Majerský v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Pre vedenie KDH nebol podľa jeho slov postoj pri hlasovaní v parlamente jednoduchým rozhodovaním, keďže prvotný návrh bol z dielne vlády. Upozornil však na to, že kresťanským demokratom sa podarilo do finálnej podoby presadiť vlastné priority. Zároveň povedal, že po tomto kroku očakával dočasný pokles preferencií hnutia v prieskumoch.

Keď sme už začali vážne debatovať o tom, že budeme aktívni a iniciatívni pri zmene ústavy, predpovedal a predpokladal som, že na určitý čas nám percentá pôjdu dole. Neboli to totiž celkom populárne veci. Myslím si však, že politická strana, ktorá je zodpovedná, musí z času na čas urobiť aj nepopulárnu vec, o ktorej však ľudia postupne zistia, že chráni SR, ale aj ľudskú dôstojnosť,“ poznamenal pre TASR.

Majerský zdôraznil, že členovia KDH zmenu ústavy privítali. Myslí si, že ak by KDH opustilo tému ústavných zmien, tak by zaprelo samého seba a skončilo svoju parlamentnú púť. „Za vedenie KDH môžem povedať, že nebolo to jednoduché rozhodovanie, keďže ten prvotný návrh bol z dielne Smeru, ale podarilo sa nám ho pozmeňovacími návrhmi prekreovať do takej podoby, že sme mohli s čistým svedomím zahlasovať za to, aby sme ochránili ľudskú dôstojnosť,“ dodal.

Vládnu novelu ústavy Národná rada (NR) SR schválila koncom septembra. Prešla 90 hlasmi. Z klubu KDH ju podporili všetci poslanci okrem Františka Majerského a Františka Mikloška. Novela priniesla viaceré zmeny. Do ústavy zakotvila dve pohlavia - muž a žena. Upravila aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Hovorí aj o suverenite Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. KDH sa podarilo presadiť vlastné priority, ako zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov.

Zdroj: Info.sk, TASR
