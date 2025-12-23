Rusko podniklo rozsiahly útok na Ukrajinu, hlásia obete a výpadky elektriny
- DNES - 9:23
- Kyjev
Rusko v utorok podniklo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. Podľa tamojších úradov zahynuli najmenej traja ľudia a viaceré miesta zostali bez elektriny. Zásahy prišli v čase, keď teploty na väčšine územia klesajú k bodu mrazu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Susedné Poľsko počas ruských útokov nasadilo stíhačky na ochranu svojho vzdušného priestoru, uviedla poľská armáda na sociálnej sieti X.
Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenerho oznámila, že masívny útok spôsobil požiare vo viacerých častiach krajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj doplnil, že počas úderu Rusko použilo viac než 600 dronov a 30 rakiet. Jedna osoba prišla o život v západnej Chmeľnyckej oblasti, ďalšia v hlavnom meste Kyjev. Tretiu obeť neskôr potvrdili v Žytomyrskej oblasti, kde na následky zranení prišlo o život štvorročné dievča. Miestne úrady zároveň informovali o viacerých zranených v rôznych častiach krajiny.
Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila aj útoky na prístavné mesto Odesa. Podľa ukrajinských predstaviteľov sa Rusko snaží úplne ochromiť námornú logistiku krajiny. Najnovšie údery v Odese spôsobili požiare, avšak záchranné zložky nehlásili zranenia.
Ruské nálety v južných oblastiach Ukrajiny sa v poslednom období stupňujú. Cieľom sú mosty a prístavy, pričom útoky prerušujú dodávky elektriny a tepla pre tisíce obyvateľov.
Posledná vlna útokov nasledovala po víkendových rokovaniach v americkom Miami, kde Spojené štáty viedli samostatné rozhovory s ruskou a ukrajinskou delegáciou v rámci snahy o ukončenie vojny.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v pondelok uviedol, že Moskva a Washington zaznamenávajú v rozhovoroch o možnom ukončení konfliktu „pomalý pokrok“. Diskusie prebiehajú s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Witkoff označil rokovania s oboma stranami za „konštruktívne“, k zásadnému prelomu však zrejme zatiaľ nedošlo.
