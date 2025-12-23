  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

Liek proti obezite Wegovy bude dostupný aj vo forme tabletky

  • DNES - 8:49
  • Washington
Liek proti obezite Wegovy bude dostupný aj vo forme tabletky

Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk v pondelok oznámila, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil výrobu jej populárneho lieku proti obezite Wegovy vo forme tabletiek. Pôvodne bol dostupný iba vo forme injekcie, informuje agentúra AFP.

Vďaka dnešnému schváleniu tabletky Wegovy budú mať pacienti k dispozícii pohodlnú tabletku, ktorú stačí užívať raz denne a ktorá im pomôže schudnúť rovnako ako pôvodná injekcia Wegovy,“ uviedol v stanovisku prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Novo Nordisk Mike Doustdar.

Nová generácia liekov potláčajúcich chuť do jedla pomocou agonistov GLP-1 receptorov (vrátane značiek Wegovy, Ozempic a Mounjaro) bola pôvodne určená na liečbu cukrovky. Podľa AFP sa v poslednej dobe tešia veľkej popularite pretože pomáhajú ľuďom schudnúť.

Televízia NBC News zdôrazňuje, že tabletka Wegovy je prvou perorálnou verziou lieku GLP-1, ktorá bude uvedená na trh ako liek na chudnutie.

Spoločnosť Novo Nordisk doposiaľ nepotvrdila cenu za tento liek vo forme tabletiek. Podľa NBC News sa očakáva, že bude lacnejší ako jeho pôvodná forma v injekcii.

Americký prezident Donald Trump ešte v novembri oznámil novú dohodu so spoločnosťami Novo Nordisk a Eli Lilly, v rámci ktorej znížia ceny GLP-1 liekov na chudnutie výmenou za stabilitu v otázke ciel a ďalších výhod. Podľa Trumpa dohoda „zachráni životy a zlepší zdravie miliónov a miliónov Američanov“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko podniklo rozsiahly útok na Ukrajinu, hlásia obete a výpadky elektriny

Rusko podniklo rozsiahly útok na Ukrajinu, hlásia obete a výpadky elektriny

DNES - 9:23Zahraničné

Rusko v utorok podniklo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. Podľa tamojších úradov zahynuli najmenej dvaja ľudia a viaceré oblasti zostali bez elektriny.

Krajiny EÚ schválili mechanizmus solidarity pri prerozdeľovaní migrantov

Krajiny EÚ schválili mechanizmus solidarity pri prerozdeľovaní migrantov

DNES - 8:30Zahraničné

Členské štáty Európskej únie v pondelok písomnou procedúrou definitívne schválili takzvaný fond solidarity na rok 2026, ktorý je súčasťou migračného a azylového paktu EÚ.

Bývalý japonský cisár oslavuje 92. narodeniny, stav jeho srdca sa stabilizoval

Bývalý japonský cisár oslavuje 92. narodeniny, stav jeho srdca sa stabilizoval

DNES - 8:21Zahraničné

Bývalý japonský cisár Akihito oslávil v utorok svoje 92. narodeniny, keďže sa jeho zdravotný stav stabilizoval, uviedli predstavitelia cisárskeho paláca.

Trump ohlásil výstavbu novej triedy bojových lodí, pomenuje ju po sebe

Trump ohlásil výstavbu novej triedy bojových lodí, pomenuje ju po sebe

DNES - 6:37Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil výstavbu novej a výkonnejšej triedy bojových lodí pre tamojšie námorníctvo, ktoré sa chystá pomenovať po sebe.

Vosveteit.sk
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP