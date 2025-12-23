  • Články
Krajiny EÚ schválili mechanizmus solidarity pri prerozdeľovaní migrantov

Členské štáty Európskej únie v pondelok písomnou procedúrou definitívne schválili takzvaný fond solidarity na rok 2026, ktorý je súčasťou migračného a azylového paktu EÚ.

Vyplýva to z informácií zverejnených v utorok v Úradnom vestníku EÚ. Nový mechanizmus má pomôcť najviac zaťaženým krajinám s vysokým počtom príchodov migrantov. Slovensko túto iniciatívu odmieta a Európsku komisiu (EK) požiadalo o udelenie výnimky, píše TASR.

Podľa schváleného systému budú musieť členské štáty prijať stanovený počet migrantov, za každého neprijatého migranta zaplatiť 20.000 eur alebo poskytnúť operatívnu a technickú podporu krajinám vystaveným najväčšiemu migračnému tlaku. Každý štát sa môže sám rozhodnúť, akú formu solidarity zvolí, vrátane kombinácie viacerých opatrení.

Nárok na prostriedky z fondu solidarity budú mať v dôsledku neúmernému migračnému tlaku Cyprus, Grécko, Španielsko a Taliansko. Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Rakúsko a Poľsko mohli požiadať o úplné alebo čiastočné vyňatie z povinnosti prispievať, pretože podľa EK čelili závažnej migračnej situácii v predchádzajúcom období.

Krajiny dosiahli politickú dohodu na novom mechanizme 8. decembra. Zhodli sa, že takzvaným referenčným číslom rezervy na rok 2026 je 21.000 prerozdelení, alebo finančných príspevkov v celkovej výške 420 miliónov eur, alebo iných činností v rámci solidárneho úsilia v tejto hodnote.

Rokovania boli politicky citlivé, keďže vlády v celej EÚ vzdorujú rastúcemu tlaku verejnosti na sprísnenie migračnej politiky. Slovensko prijaté opatrenia odmieta, na ich schválenie však stačila kvalifikovaná väčšina (najmenej 15 členských štátov, ktoré zastupujú minimálne 65 percent celkového počtu obyvateľov EÚ, pozn. TASR). Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vyhlásil, že nerozumie dôvodom, pre ktoré Slovensko nebolo zahrnuté medzi štáty, na ktoré by sa mohla vzťahovať výnimka, hoci prijalo desaťtisíce utečencov z Ukrajiny.

SR oficiálne požiadala EK o prehodnotenie situácie a o vyňatie z povinnosti prispievať do fondu v roku 2026. „Komisia túto žiadosť posudzuje a výsledky včas oznámi Parlamentu a Rade,“ potvrdila EK pre TASR. Rozhodnúť by mala do konca roka.

Zdroj: Info.sk, TASR
