Utorok, 23.12.2025
Bratislava

Šimkovičová: Dolný a stredný hrad na Krásnej Hôrke chceme otvoriť koncom leta

  • Bratislava
Šimkovičová: Dolný a stredný hrad na Krásnej Hôrke chceme otvoriť koncom leta

Ak kontroly doterajších opráv neidentifikujú riziká, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov, dolný a stredný hrad na Krásnej Hôrke by mohli pre verejnosť sprístupniť na konci leta 2026. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová.

Napriek tomu, že časť dolného a stredného hradu už prešla obnovou, objavili sa podozrenia, že v prípade strešného krovu sa neurobili všetky veci, tak, ako sa mali,“ pripomenula ministerka obavy o statiku krovov, o čom už v priebehu jesene informovalo Slovenské národné múzeum (SNM). „Táto kontrola bude trvať do júna. Ak to všetko dopadne dobre a budeme si stopercentne istí, že žiadne stavebnotechnické riziko pre návštevníkov nehrozí, chceli by sme na konci leta 2026 sprístupniť aspoň tieto časti národnej kultúrnej pamiatky,“ dodala ministerka.

Za chodu by sa podľa jej slov mal opravovať horný hrad. „Momentálne sa tento priestor, ktorý bol požiarom najviac postihnutý, no pre mňa z nepochopiteľných dôvodov sa nezačal opravovať, čistí od sutín a buriny. Následne si urobia svoju prácu statici a architekti, čo by sa malo stihnúť do apríla a ak všetko pôjde dobre, začne sa horný hrad opravovať a bude sa opravovať tak, aby neobmedzoval sprístupnenie dolných častí hradu,“ priblížila plán ministerka.

Uvedomuje si, že verejnosť na obnovu národnej kultúrnej pamiatky čaká už veľmi dlho. „Odpoveďou, prečo sa to za 13 rokov nepodarilo je ale aj to, že my sami sme sa museli 18 mesiacov venovať analýze pochybení, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch v postupe obnovy urobili,“ skonštatovala. Nerozumie v minulosti zvolenému postupu začať s obnovou na tých častiach pamiatky, ktoré boli požiarom dotknuté najmenej a zároveň si prácami na nich skomplikovať neskoršiu obnovu horného hradu, ktorý ničivý živel postihol najviac.

SNM v novembri informovala, že na hornom hrade sa začalo s odstraňovaním sutín, práce by mali trvať do jari. Súčasne sa riešia doposiaľ neskolaudované strechy na dolnom a strednom hrade. Riešenie problému so statikou krovov má priniesť Slovenská technická univerzita.

Zdroj: Info.sk, TASR
