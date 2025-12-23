  • Články
Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

Trump ohlásil výstavbu novej triedy bojových lodí, pomenuje ju po sebe

  • DNES - 6:37
  • Palm Beach
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil výstavbu novej a výkonnejšej triedy bojových lodí pre tamojšie námorníctvo, ktoré sa chystá pomenovať po sebe.

Plavidlo triedy Trump „bude najväčšou bojovou loďou v dejinách našej krajiny, najväčšou bojovou loďou v dejinách sveta, aká kedy bola postavená,“ povedal prezident USA novinárom vo svojej rezidencii Mar-a-Lago v americkom štáte Florida spolu so šéfom Pentagónu Peteom Hegsethom, ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a ministrom námorníctva Johnom Phelanom.

Výstavba týchto lodí bude podľa Trumpa súčasťou širšej vízie vytvorenia „Zlatej flotily“; aj keď spočiatku plánuje vybudovať iba dve takéto plavidlá, ich výstavba bude časom pokračovať, dodal. Lode budú podľa neho vážiť 30.000 až 40.000 ton.

Loď bude podľa Trumpa dlhšia a väčšia než bojové lode triedy Iowa z druhej svetovej vojny a bude vyzbrojená nadzvukovými raketami, koľajnicovými delami a vysokovýkonnými lasermi – všetkými technológiami, ktoré námorníctvo stále vyvíja, píše AP.

Historicky sa termín bojová loď vzťahoval na veľmi špecifický typ lode – veľké, ťažko obrnené plavidlo vyzbrojené masívnymi delami určenými na bombardovanie iných lodí alebo cieľov na brehu. Tento typ lode bol na vrchole svojho významu počas druhej svetovej vojny a najväčšia z amerických bojových lodí, trieda Iowa, mala výtlak približne 60.000 ton, spresňuje AP.

Po druhej svetovej vojne úloha bojových lodí v moderných flotilách rýchlo ustúpila do úzadia v prospech lietadlových lodí a rakiet dlhého doletu. Americké námorníctvo v 80. rokoch 20. storočia modernizovalo štyri bojové lode triedy Iowa pridaním riadených striel a protilodných striel spolu s modernými radarmi, ale v 90. rokoch 20. storočia boli všetky štyri vyradené z prevádzky.

AFP pripomína, že pomenovanie plavidiel menom politických osobností je pocta, ktorá je zvyčajne vyhradená pre tých amerických lídrov, čo už z funkcie odišli.

Zdroj: Info.sk, TASR
