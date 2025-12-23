Vianočné vinše 2025: Veľký prehľad najkrajších vianočných prianí
- DNES - 6:51
- Bratislava
Hľadáte tie správne slová, ktorými by ste počas sviatkov potešili svojich blízkych, no múza vás práve opustila?
Pripravili sme pre vás veľký prehľad najkrajších vianočných vinšov a SMS, prehľadne rozdelených od tradičných a dojímavých až po vtipné veršovačky pre kamarátov či formálne priania pre kolegov. Inšpirujte sa naším výberom a pošlite tento rok priania, ktoré nezapadnú prachom v doručenej pošte.
Klasika, ktorá pohladí dušu (Tradičné vinše)
Tieto priania sú ideálne pre starších členov rodiny, rodičov alebo známych, pri ktorých si ceníte tradície a úctu. Vyžarujú pokoj a nostalgiu.
- „Nech tichá hudba vesmíru Vám počas Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci Vám zdravie a šťastie prinesie.“
- „Až vianočné zvony zazvonia, ihličie Vám doma zavonia, zahoďte všetky trápenia a starosti, užite si sviatky v šťastí a radosti.“
- „Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, šťastie a smiech. Dobré jedlo do bruška, pod stromčekom balíčky a v srdciach veľa lásky pre veľkých i maličkých.“
- „Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neruší. V novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.“
S úsmevom na tvári (Vtipné a odľahčené)
Máte kamaráta, ktorý si potrpí na humor, alebo súrodenca, ktorý neznáša pátos? Tu sú SMS-ky, ktoré zaručene pobavia a odľahčia vianočný zhon.
- „Kapor je v mrazáku, kaša sa varí, všetko mám na háku, všetko sa darí. Stromček je v plameňoch, prekrásne svieti a všetci kričia: Ježiško letí!“
- „Letí k tebe Darinka, má vianočné prianinka: Všetko krásne, všetko hravé, jedla, pitia pošmak v hlave. Nech ťa radosť sprevádza, keď sa rok s rokom schádza.“
- „Aby boli Vianoce rozprávkové, dary srdečné, šťastie neodbytné, láska nekonečná, zdravie dokonalé, problémy vzdialené a budúcnosť skvelá. To Ti želá...“
- „Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti. Starý rok už odchádza, nový ide za ním, nech Ti len to najlepšie prinesie, to je mojím prianím. (PS: Hlavne nech Ti nezabehne kosť!)“
Pre tých najbližších (Romantické a hlboké)
Keď píšete partnerovi, partnerke alebo niekomu, kto má vo vašom srdci špeciálne miesto, slová by mali ísť priamo zo srdca.
- „Najkrajší darček nie je pod stromčekom, ale to, že sme spolu. Ďakujem, že robíš moje Vianoce kúzelnými každý jeden deň.“
- „Na Vianoce si želám len jedno – aby sme si boli oporou, radosťou a domovom. Krásne sviatky, láska.“
- „Nech čaro Vianoc pretrvá v našich srdciach nielen dnes večer, ale po celý nasledujúci rok. Ľúbim Ťa.“
Krátke a úderné (Rýchle SMS a statusy)
Vhodné na rýchle odoslanie cez WhatsApp, Messenger alebo ako popis k fotke na Instagrame. Stručné, ale milé.
- „Krásne sviatky, plný stôl, na Vianoce žiadny bôľ.“
- „Vločka sa k vločke skláňa, prináša Ti moje priania. Šťastné a veselé!“
- „Menej stresu, viac pohody, vianočnej nálady a žiadne nehody!“
- „Nech sú Tvoje Vianoce tak žiarivé ako svetielka na stromčeku.“
Elegantné a formálne (Pre kolegov a obchodných partnerov)
Tu je potrebné zachovať profesionalitu, no zároveň prejaviť ľudskosť. Tieto priania sú vhodné do firemných mailov alebo na novoročenky.
- „Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do toho nového Vám prajeme veľa pracovných i osobných úspechov, pevné zdravie a rodinnú pohodu.“
- „Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka Vám želá...“
- „Nech pokoj a radosť vianočných sviatkov naplnia Vaše domovy a prinesú Vám inšpiráciu do ďalšej spolupráce.“
Tip redakcie: Nezabudnite, že najlepšia SMS je tá osobná. Aj keď použijete niektorú z našich šablón, vždy na začiatok doplňte meno a možno jednu vetu, ktorá sa týka priamo adresáta (napr. "Dúfam, že si užijete prvú zimu s novým prírastkom v rodine...").
Šťastné, veselé a hlavne pokojné Vianoce!
