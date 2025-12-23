  • Články
Dopravná nehoda pri Chminianskej Novej Vsi si vyžiadala život chodca

Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok večer na ceste I/18 pred obcou Chminianska Nová Ves v smere od mesta Prešov, si vyžiadala život chodca. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, k zrážke osobného vozidla so 44-ročným chodcom došlo krátko pred 21.00 h. „Chodec bez reflexných prvkov sa nachádzal na ceste v neosvetlenom úseku. Aj napriek snahe záchranárov svojim zraneniam, žiaľ, na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že 49-ročný vodič auta sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Polícia nehodu na mieste dokumentuje. Presná príčina a miera zavinenia nehody budú predmetom vyšetrovania.

Cesta v spomenutom úseku je obojsmerne neprejazdná. Polícia žiada vodičov, aby sa mu vyhli a aby rešpektovali pokyny policajtov.

Zdroj: Info.sk, TASR
