Vláda strojnásobila odmenu pre migrantov za dobrovoľný odchod
- DNES - 5:40
- Washington
Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) v pondelok oznámilo, že strojnásobilo finančnú odmenu pre migrantov, aby ich motivovalo k dobrovoľnému odchodu z USA.
Suma 3000 dolárov je určená pre ľudí, ktorí sa nelegálne zdržiavajú v USA a rozhodnú sa odísť do konca roka. Zahŕňa aj bezplatný let späť do ich domovskej krajiny, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
„Nelegálni cudzinci by mali tento dar využiť a dobrovoľne odísť, pretože ak tak neurobia, nájdeme ich, zatkneme ich a už sa nikdy nevrátia,“ uviedla vo vyhlásení ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová.
Americký prezident Donald Trump po návrate do úradu v januári oznámil rozsiahle deportácie a výrazné sprísnenie imigračnej politiky. Jeho cieľom je deportovať milión imigrantov ročne. Doteraz bolo v tomto roku deportovaných približne 622.000 ľudí.
V budúcom roku sa pripravuje ďalšie sprísnenie migračnej politiky. Imigračný a colný úrad (ICE) chce prijať ďalšie tisíce zamestnancov, otvoriť nové zadržiavacie centrá a najať externé spoločnosti na vyhľadávanie osôb bez dokladov.
DHS v máji uviedlo, že priemerné náklady na zatknutie, zadržanie a deportáciu osoby bez legálneho pobytu sa pohybovali okolo 17.000 dolárov.
Trumpova administratíva v marci spustila novú aplikáciu s názvom CBP Home na uľahčenie samodeportácie. Aplikáciu, predtým známu pod názvom CBP One, používala predchádzajúca vláda Joea Bidena na to, aby migrantom umožnila legálny vstup do USA. CBP je skratka amerického Úradu colnej a pohraničnej stráže.
Trump ohlásil výstavbu novej triedy bojových lodí, pomenuje ju po sebe
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil výstavbu novej a výkonnejšej triedy bojových lodí pre tamojšie námorníctvo, ktoré sa chystá pomenovať po sebe.
Pri autonehode zomrel známy vývojár videohier Vince Zampella
Vo veku 55 rokov zomrel pri autonehode uznávaný americký vývojár videohier Vince Zampella.
Pápež vyzval na lepšiu prípravu kňazov a jednotu v katolíckej cirkvi
Pápež Lev XIV. v pondelok zverejnil apoštolský list venovaný kňazom, v ktorom vyzval na zmeny v ich príprave.
Zůna na Ukrajinu nepôjde, oznámil Okamura
Český minister obrany Jaromír Zůna na Ukrajinu, kam ho pozval jeho ukrajinský náprotivok, nepôjde.