Najväčšia chyba pri zvlhčovačoch vzduchu: Takto si môžete zničiť pľúca

Počas vykurovacej sezóny a s nástupom chrípok mnohí siahajú po zvlhčovačoch vzduchu.

Majú uľaviť od suchého hrdla, popraskaných pier či upchatých dutín. Lekári však varujú, že zvlhčovače vzduchu nečistíte, koledujete si o vážne ochorenie známe ako „zvlhčovačové pľúca“.

Zatiaľ čo zvlhčovače prinášajú úľavu astmatikom a alergikom, pri nesprávnej údržbe sa menia na rozprašovače chorôb. Odborníci upozorňujú na stav odborne nazývaný hypersenzitívna pneumonitída (HP). Ide o zápalové ochorenie pľúc spôsobené vdychovaním kontaminovaného aerosólu.

Namiesto zdravšieho vzduchu vdychujete patogény

Stojatá voda v nádržke zvlhčovača je ideálnou živnou pôdou pre baktérie, plesne a améby. Keď prístroj túto vodu premení na hmlu, dostanú sa patogény priamo do vašich dýchacích ciest.

Iróniou je, že príznaky tohto ochorenia sú takmer totožné s tými, ktoré sa snažíte zvlhčovačom liečiť. Akútna reakcia sa dostaví už niekoľko hodín po zapnutí prístroja a zahŕňa kašeľ a dýchavičnosť, horúčku a zimnicu, tlak na hrudníku, únavu a bolesti svalov.

Nebezpečenstvo spočíva v dlhodobom vystavení. Príznaky sa vtedy rozvíjajú pomaly. Objavuje sa chudnutie, pretrvávajúci suchý kašeľ či dokonca zmodranie končekov prstov. V tejto fáze môže dôjsť k trvalému zjazveniu pľúc a hypertenzii. Približne 5 % prípadov akútnej HP prechádza do chronickej formy.

Ľudia ignorujú čistenie

Prieskum organizácie Consumer Reports ukázal alarmujúci trend: až 40 % majiteľov zvlhčovačov svoje prístroje čistí len zriedka alebo vôbec.

Liečba pritom začína okamžitým odstránením zdroja nákazy. V ťažších prípadoch musia lekári nasadiť steroidy. Kým akútna forma zvyčajne ustúpi do niekoľkých dní, pri dlhodobom zanedbávaní môžu problémy pretrvávať mesiace alebo sa stať trvalými.

Ako sa chrániť

Aby bol zvlhčovač pomocníkom a nie hrozbou, je nutné dodržiavať prísnu hygienu:

Používajte destilovanú vodu: Voda z vodovodu obsahuje minerály, ktoré môžu podporovať rast baktérií.
Pravidelné čistenie: Prístroj čistite každé 3 dni octom alebo peroxidom vodíka.
Vysušenie: Medzi použitiami nechajte prístroj úplne vyschnúť.
Výmena filtrov: Meňte ich podľa pokynov výrobcu.

Ak sa chcete vyhnúť starostlivosti o prístroj, odborníci odporúčajú alternatívy na zvlhčenie slizníc: návštevu parnej sauny, dostatočnú hydratáciu alebo používanie soľných nosových sprejov.

Zdroj: Info.sk, TM, nypost.com
