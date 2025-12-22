  • Články
Bratislava

Pápež vyzval na lepšiu prípravu kňazov a jednotu v katolíckej cirkvi

  • DNES - 22:03
  • Vatikán
Pápež vyzval na lepšiu prípravu kňazov a jednotu v katolíckej cirkvi

Pápež Lev XIV. v pondelok zverejnil apoštolský list venovaný kňazom, v ktorom vyzval na zmeny v ich príprave.

Zdôraznil, že formácia duchovných by sa nemala obmedzovať len na čas štúdia v seminári, ale musí pokračovať aj po vysviacke, informovala agentúra DPA. Píše o tom TASR.

Podľa pápeža je potrebná neustála ľudská, duchovná, intelektuálna a pastoračná obnova kňazov, aby mohli adekvátne reagovať na výzvy súčasnej doby.

Lev XIV. sa v liste dotkol aj prípadov sexuálneho zneužívania duchovnými. „Táto kríza dôvery v cirkev spôsobená zneužívaním zo strany niektorých duchovných nás napĺňa hanbou a vedie k pokore,“ priznal.

V tradičnom vianočnom príhovore k Rímskej kúrii - administratívnemu a riadiacemu orgánu Svätej stolice - pápež zároveň vyzval na jednotu v cirkvi. Spoločenstvo podľa neho zostáva trvalou výzvou a snahy o nadradenosť sa musia skončiť. Zdôraznil potrebu „lepšej spolupráce“ medzi kňazmi, ktorá by ich chránila pred rizikami vyplývajúcimi z osamelosti.

Na úvod svojho listu si Lev XIV. pripomenul aj svojho predchodcu pápeža Františka, ktorý zomrel v apríli 2025. Pripomenul, že František výrazne ovplyvnil smerovanie cirkvi a vyzýval ju k návratu k milosrdenstvu.

Počas svojho 12-ročného pontifikátu pápež František zvykol vo svojich vianočných príhovoroch vyzývať Rímsku kúriu, aby skoncovala s mocenským prístupom a analyzovala svoje vlastné postupy, čím nie raz

vyvolal nevôľu svojich spolupracovníkov. V decembri 2014 v obzvlášť ostrom prejave František hovoril o 15 neduhoch ohrozujúcich kúriu vrátane „duchovnej Alzheimerovej choroby, mentálnej a duchovnej fosilizácie, choroby planého tárania a choroby súperenia a spupnosti“.

Lev XIV., ktorý je diplomatickejší, predniesol síce posolstvo s podobným obsahom, ale zvolil umiernený tón a uprednostnil zdôrazňovanie úsilia o jednotu a spoločenstvo.

Tvárou v tvár „logike sebectva a individualizmu“ pápež naliehal na solidaritu a vyzval cirkevné inštitúcie, aby zostali misijné a neuviazli v byrokratických prieťahoch. Zamestnancov Vatikánu požiadal, aby si osvojili „štýl jednoduchosti a pokory“.

Zdroj: Info.sk, TASR
