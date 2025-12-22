Zůna na Ukrajinu nepôjde, oznámil Okamura
- DNES - 21:31
- Praha
Český minister obrany Jaromír Zůna na Ukrajinu, kam ho pozval jeho ukrajinský náprotivok, nepôjde.
Po viac ako trojhodinovom rokovaní poslaneckého klubu SPD to oznámil šéf tejto strany a predseda Poslaneckej snemovne parlamentu ČR Tomio Okamura. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portály Novinky.cz a iDNES.cz.
„Minister obrany neprijal pozvanie na návštevu Ukrajiny, ktoré dostal,“ vyhlásil Okamura po skončení rokovania.
Weby Novinky.cz a iDNES.cz poznamenali, že novinári nemali možnosť klásť otázky a Zůna stojaci vedľa Okamuru celý čas neprehovoril ani slovo. Predseda SPD sa oficiálne obmedzil iba na spoločné vyhlásenie, s ktorým podľa neho súhlasil aj na brífingu prítomný Zůna.
Okamura zdôraznil, že akákoľvek podpora Ukrajiny musí viesť k mieru. Zopakoval stanovisko, že SPD odmieta, aby bol nákup zbraní pre Ukrajinu financovaný z rozpočtu ČR. Ministerstvo obrany má predložiť podklady na ukončenie svojej úlohy v muničnej iniciatíve na pomoc Ukrajine v boji proti ruskej agresii.
Okamura tiež dementoval Zůnovo vyjadrenie z piatka, že jeho ministerstvo bude pokračovať v strategických modernizačných projektoch vrátane nákupu amerických stíhačiek F-35.
„O ďalšom postupe vo veci lietadiel bude rokovať nová vláda. Pre SPD je tento nákup nevhodný a príliš drahý,“ konštatoval Okamura s tým, že ministerstvo obrany sa bude zaoberať aj možným odstúpením od zmluvy.
Výrokmi Zůnu z minulého týždňa, ktorý tiež podporil Ukrajinu vo vojne proti Rusku, sa zaoberala v pondelok dopoludnia aj koaličná rada ANO, SPD a Motoristov. Dohodla sa, že odteraz sa bude minister vyjadrovať len k armáde a jej zabezpečeniu, zatiaľ čo postoje vlády k zahraničnopolitickým otázkam vrátane vojny na Ukrajine bude oznamovať premiér Andrej Babiš.
