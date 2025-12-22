  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Zůna na Ukrajinu nepôjde, oznámil Okamura

  • DNES - 21:31
  • Praha
Zůna na Ukrajinu nepôjde, oznámil Okamura

Český minister obrany Jaromír Zůna na Ukrajinu, kam ho pozval jeho ukrajinský náprotivok, nepôjde.

Po viac ako trojhodinovom rokovaní poslaneckého klubu SPD to oznámil šéf tejto strany a predseda Poslaneckej snemovne parlamentu ČR Tomio Okamura. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portály Novinky.cz a iDNES.cz.

Minister obrany neprijal pozvanie na návštevu Ukrajiny, ktoré dostal,“ vyhlásil Okamura po skončení rokovania.

Weby Novinky.cz a iDNES.cz poznamenali, že novinári nemali možnosť klásť otázky a Zůna stojaci vedľa Okamuru celý čas neprehovoril ani slovo. Predseda SPD sa oficiálne obmedzil iba na spoločné vyhlásenie, s ktorým podľa neho súhlasil aj na brífingu prítomný Zůna.

Okamura zdôraznil, že akákoľvek podpora Ukrajiny musí viesť k mieru. Zopakoval stanovisko, že SPD odmieta, aby bol nákup zbraní pre Ukrajinu financovaný z rozpočtu ČR. Ministerstvo obrany má predložiť podklady na ukončenie svojej úlohy v muničnej iniciatíve na pomoc Ukrajine v boji proti ruskej agresii.

Okamura tiež dementoval Zůnovo vyjadrenie z piatka, že jeho ministerstvo bude pokračovať v strategických modernizačných projektoch vrátane nákupu amerických stíhačiek F-35.

O ďalšom postupe vo veci lietadiel bude rokovať nová vláda. Pre SPD je tento nákup nevhodný a príliš drahý,“ konštatoval Okamura s tým, že ministerstvo obrany sa bude zaoberať aj možným odstúpením od zmluvy.

Výrokmi Zůnu z minulého týždňa, ktorý tiež podporil Ukrajinu vo vojne proti Rusku, sa zaoberala v pondelok dopoludnia aj koaličná rada ANO, SPD a Motoristov. Dohodla sa, že odteraz sa bude minister vyjadrovať len k armáde a jej zabezpečeniu, zatiaľ čo postoje vlády k zahraničnopolitickým otázkam vrátane vojny na Ukrajine bude oznamovať premiér Andrej Babiš.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zomrel legendárny spevák, jeho vianočný hit pozná takmer každý

Zomrel legendárny spevák, jeho vianočný hit pozná takmer každý

DNES - 17:21Zahraničné

Tesne pred Vianocami zasiahla hudobný svet smutná správa.

Pavel po schôdzke: Turkove vysvetlenia ma nepresvedčili, ministrom nemôže byť

Pavel po schôdzke: Turkove vysvetlenia ma nepresvedčili, ministrom nemôže byť

DNES - 16:54Zahraničné

Prezidenta ČR Petra Pavla nepresvedčili vysvetlenia, ktoré mu v pondelok na Pražskom hrade poskytol kandidát na ministra životného prostredia zo strany Motoristi sebe Filip Turek.

Turek sa stretol s Pavlom, rozhodnutie o jeho ministerskej funkcii nepadlo

Turek sa stretol s Pavlom, rozhodnutie o jeho ministerskej funkcii nepadlo

DNES - 13:38Zahraničné

Český prezident Petr Pavel v pondelok prijal na Pražskom hrade poslanca Filipa Turka zo strany Motoristi, ktorá ho nominovala na post ministra životného prostredia.

Vosveteit.sk
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP