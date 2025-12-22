Spevák Barry Manilow oznámil, že na pľúcach má ložisko rakoviny
- DNES - 20:08
- New York
Americký spevák a skladateľ Barry Manilow, jeden najznámejších a najpredávanejších umelcov v oblasti pop music od prvej polovice 70. rokov 20. storočia, v pondelok prostredníctvom Instagramu oznámil, že má rakovinu pľúc a pre operáciu musí zmeniť termíny svojich januárových koncertov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu NBC News.
Manilow uviedol, že nedávno mal dvakrát zápal priedušiek, ktorý trval niekoľko týždňov, takže mu lekár preventívne nariadil magnetickú rezonanciu (MRI).
„MRI odhalila rakovinové ložisko na mojom ľavom pľúcnom laloku, ktoré je potrebné odstrániť,“ napísal 82-ročný Manilow.
„Je to veľké šťastie (a veľká vďaka skvelému lekárovi), že sa to zistilo tak skoro,“ dodal spevák.
Lekári podľa neho nepredpokladajú, že rakovina sa rozšírila do iných častí tela, absolvuje však ďalšie testy.
Z dôvodu operácie musí Manilow presunúť januárové koncerty plánované v rámci turné Christmas: A Gift of Love.
Manilow doteraz predal viac ako 85 miliónov hudobných nosičov. Je držiteľom stoviek zlatých a desiatok platinových platní. Medzi jeho najznámejšie hity patria piesne ako Mandy, Copacabana alebo Could It Be Magic. Vydal 13 platinových a šesť multiplatinových albumov.
Dagmara nikdy nesedí v ústraní
Dagmara sa rada prezentuje.
V nedeľu nastáva zimný slnovrat, ide o najkratší deň s najdlhšou nocou v roku
V nedeľu 21. decembra o 16:03 h stredoeurópskeho času nastane zimný slnovrat. Tento presný moment, v astronómii známy ako solstitium, označuje začiatok astronomickej zimy.
V chalúpke Dedka Večerníčka v Detve čaká na rodiny s deťmi vianočný program
V Chalúpke dedka Večerníčka v areáli detvianskeho amfiteátra čaká od piatka do nedele (21. 12.) na rodiny s deťmi vianočný program.
Úprava videa online: Kompletný sprievodca pre začiatočníkov aj pokročilých
Potrebujete rýchlo upraviť video bez inštalácie zložitého softvéru? V tomto článku vám ukážeme, ako na to od základného strihania až po pridávanie titulkov a efektov.