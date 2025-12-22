  • Články
Spevák Barry Manilow oznámil, že na pľúcach má ložisko rakoviny

Americký spevák a skladateľ Barry Manilow, jeden najznámejších a najpredávanejších umelcov v oblasti pop music od prvej polovice 70. rokov 20. storočia, v pondelok prostredníctvom Instagramu oznámil, že má rakovinu pľúc a pre operáciu musí zmeniť termíny svojich januárových koncertov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu NBC News.

Manilow uviedol, že nedávno mal dvakrát zápal priedušiek, ktorý trval niekoľko týždňov, takže mu lekár preventívne nariadil magnetickú rezonanciu (MRI).

MRI odhalila rakovinové ložisko na mojom ľavom pľúcnom laloku, ktoré je potrebné odstrániť,“ napísal 82-ročný Manilow.

Je to veľké šťastie (a veľká vďaka skvelému lekárovi), že sa to zistilo tak skoro,“ dodal spevák.

Lekári podľa neho nepredpokladajú, že rakovina sa rozšírila do iných častí tela, absolvuje však ďalšie testy.

Z dôvodu operácie musí Manilow presunúť januárové koncerty plánované v rámci turné Christmas: A Gift of Love.

Manilow doteraz predal viac ako 85 miliónov hudobných nosičov. Je držiteľom stoviek zlatých a desiatok platinových platní. Medzi jeho najznámejšie hity patria piesne ako Mandy, Copacabana alebo Could It Be Magic. Vydal 13 platinových a šesť multiplatinových albumov.

Zdroj: Info.sk, TASR
