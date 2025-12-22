Viskupič: Otvorenie tunela Višňové po 27 rokoch je obžalobou všetkých vlád
Otvorenie diaľničného tunela Višňové po 27 rokoch čakania je dobrá správa pre občanov a zároveň veľké memento hlavne pre politikov. „Je totiž obžalobou všetkých vlád vrátane aktuálnej z oboch strán politického spektra,“ informoval o tom v pondelok (22. 12.) na sociálnej sieti poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS).
„Projekt tunela Višňové, ktorý začal koncom deväťdesiatych rokov, sprevádzali takmer tri celé dekády meškaní, množstvo nejasností či výmeny zhotoviteľov. To všetko malo vplyv aj na predraženie celého projektu,“ upozornil poslanec. Takmer každý krok podľa neho sprevádzali improvizácie, podozrenia z korupcie a politické zásahy. Súdne spory aj arbitráže stále prebiehajú a platiť budú zasa raz daňoví poplatníci, podotkol.
„Višňové sa stalo učebnicovým príkladom, ako sa veľké verejné projekty (ne)majú robiť. Tunel Višňové by mal byť pre súčasnú a aj každú budúcu vládu jasným varovaním a ponaučením, že infraštruktúra sa musí plánovať s rozvahou, riadiť profesionálne, stavať rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne hospodárnejšie,“ uviedol Viskupič. Dodal, že investície do verejnej infraštruktúry nesmú byť pamätníkom štátnej neschopnosti, ale mali by byť vizitkou efektivity.
Poslankyňa NR SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová informovala, že otvorenie tunela Višňové je možné napriek strane Smer-SD a podľa nej boli kľúčové rozhodnutia predošlej vlády. „Otvorenie tunela je skvelou správou pre všetkých motoristov a najmä obyvateľov žilinského regiónu, ktorí celé roky stáli v zápchach pri každodenných cestách do práce či do školy,“ zareagovala v tlačovej správe Remišová.
„Práve otvorený tunel bol dostavaný vďaka zmluve na stavbu tunela pripravenej a podpísanej za vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktorých bola strana Za ľudí súčasťou, a zmluve na technologické vybavenie pripravenej za našej vlády a podpísanej za vlády Ľudovíta Ódora,“ pripomenula poslankyňa. Tieto zmluvy boli podľa nej dobre pripravené a doviedli stavbu po desiatkach rokov prieťahov k dokončeniu.
„Naopak, vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho svojou neschopnosťou stavbu tunela Višňové viackrát potopili. Ostali po nich len nekonečné súdne spory a stovky miliónov eur vyhodených do vzduchu,“ poznamenala Remišová. Stavba podľa nej dopadla po predošlom zhotoviteľovi, ktorý práce nedokončil, nevyplatenými dodávateľmi, často menšími firmami či živnostníkmi, a obrovským meškaním prác. Pripomenula, že predošlý zhotoviteľ zastavil práce, začali sa súdne spory a na stavbe ostal rozrobený tunel. Ako dodala, opravovať takúto zložitú stavbu po inom dodávateľovi, navyše s niekoľkoročnou prestávkou, bolo extrémne náročné.
Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi
Tunel Višňové na novootvorenom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala začal v pondelok podvečer oficiálne slúžiť motoristickej verejnosti.
Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile
Autobusár v ranných hodinách nafúkal než ako jedno promile.
Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov
Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov pre obchodovanie s drogami.
Vlak zrazil muža, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia
Rušňovodič zrážke už nedokázal zabrániť.