  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Viskupič: Otvorenie tunela Višňové po 27 rokoch je obžalobou všetkých vlád

  • DNES - 19:38
  • Bratislava
Viskupič: Otvorenie tunela Višňové po 27 rokoch je obžalobou všetkých vlád

Otvorenie diaľničného tunela Višňové po 27 rokoch čakania je dobrá správa pre občanov a zároveň veľké memento hlavne pre politikov. „Je totiž obžalobou všetkých vlád vrátane aktuálnej z oboch strán politického spektra,“ informoval o tom v pondelok (22. 12.) na sociálnej sieti poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS).

Projekt tunela Višňové, ktorý začal koncom deväťdesiatych rokov, sprevádzali takmer tri celé dekády meškaní, množstvo nejasností či výmeny zhotoviteľov. To všetko malo vplyv aj na predraženie celého projektu,“ upozornil poslanec. Takmer každý krok podľa neho sprevádzali improvizácie, podozrenia z korupcie a politické zásahy. Súdne spory aj arbitráže stále prebiehajú a platiť budú zasa raz daňoví poplatníci, podotkol.

Višňové sa stalo učebnicovým príkladom, ako sa veľké verejné projekty (ne)majú robiť. Tunel Višňové by mal byť pre súčasnú a aj každú budúcu vládu jasným varovaním a ponaučením, že infraštruktúra sa musí plánovať s rozvahou, riadiť profesionálne, stavať rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne hospodárnejšie,“ uviedol Viskupič. Dodal, že investície do verejnej infraštruktúry nesmú byť pamätníkom štátnej neschopnosti, ale mali by byť vizitkou efektivity.

Poslankyňa NR SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová informovala, že otvorenie tunela Višňové je možné napriek strane Smer-SD a podľa nej boli kľúčové rozhodnutia predošlej vlády. „Otvorenie tunela je skvelou správou pre všetkých motoristov a najmä obyvateľov žilinského regiónu, ktorí celé roky stáli v zápchach pri každodenných cestách do práce či do školy,“ zareagovala v tlačovej správe Remišová.

Práve otvorený tunel bol dostavaný vďaka zmluve na stavbu tunela pripravenej a podpísanej za vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktorých bola strana Za ľudí súčasťou, a zmluve na technologické vybavenie pripravenej za našej vlády a podpísanej za vlády Ľudovíta Ódora,“ pripomenula poslankyňa. Tieto zmluvy boli podľa nej dobre pripravené a doviedli stavbu po desiatkach rokov prieťahov k dokončeniu.

Naopak, vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho svojou neschopnosťou stavbu tunela Višňové viackrát potopili. Ostali po nich len nekonečné súdne spory a stovky miliónov eur vyhodených do vzduchu,“ poznamenala Remišová. Stavba podľa nej dopadla po predošlom zhotoviteľovi, ktorý práce nedokončil, nevyplatenými dodávateľmi, často menšími firmami či živnostníkmi, a obrovským meškaním prác. Pripomenula, že predošlý zhotoviteľ zastavil práce, začali sa súdne spory a na stavbe ostal rozrobený tunel. Ako dodala, opravovať takúto zložitú stavbu po inom dodávateľovi, navyše s niekoľkoročnou prestávkou, bolo extrémne náročné.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi

Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi

DNES - 18:10Domáce

Tunel Višňové na novootvorenom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala začal v pondelok podvečer oficiálne slúžiť motoristickej verejnosti.

Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile

Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile

DNES - 17:38Domáce

Autobusár v ranných hodinách nafúkal než ako jedno promile.

Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

DNES - 16:51Domáce

Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov pre obchodovanie s drogami.

Vosveteit.sk
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP