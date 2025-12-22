  • Články
Bratislava

Premiér nevylúčil možné zmeny na ÚVO, PS chce úrad brániť

  Bratislava
Premiér nevylúčil možné zmeny na ÚVO, PS chce úrad brániť

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok nevylúčil možné rozpustenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Dôvodom je podľa neho zrušenie súťaže na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová. Opozičné PS tieto úvahy odsúdilo s tým, že Fico už podľa hnutia nemá žiadne zábrany a správa sa ako autokrat, ktorý valcuje všetko, čo mu stojí v ceste. Nezávislé inštitúcie chce PS brániť.

Ja len neviem pán minister, či máme rozpustiť Úrad pre verejné obstarávanie. Predsa nie je možné, aby niekto v takej strategickej stavbe, ako je D1, prijímal takéto rozhodnutia, ktoré nám bránia pokračovať v tempe, ktoré sme nastavili,“ obrátil sa Fico na ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) počas príhovoru pri otváraní tunela Višňové. „Budeme sa musieť touto otázkou vážne zaoberať,“ dodal Fico. Ráž v pondelok potvrdil, že už pripravili žalobu na preskúmanie rozhodnutia predsedu ÚVO o zrušení súťaže na výstavbu tohto úseku diaľnice.

Opozičný poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS) tvrdí, že Ráž tender na posledný úsek diaľnice D1 nezvládol a spolu s premiérom sa im tak rúca mýtus o rozostavanom Slovensku. „Jediné, čo im ostáva, je útočiť na nezávislé inštitúcie, akou je aj Úrad pre verejné obstarávanie,“ uviedol Hargaš. Dodal, že stanovisko ÚVO potvrdila aj odborná komisia zložená z profesionálov v oblasti verejného obstarávania.

Zdroj: Info.sk, TASR
