  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Z trhu sťahujú nebezpečné sviečky

  • DNES - 20:51
  • Bratislava
Z trhu sťahujú nebezpečné sviečky

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na nebezpečné sviečky.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala varovanie pred nebezpečným výrobkom, ktorý sa objavil na slovenskom trhu. Ide o „čarovné“ narodeninové sviečky, ktoré môžu namiesto radosti spôsobiť požiar. Inšpektori zistili, že sa po zhasnutí dokážu opätovne samy vznietiť. SOI o tom informuje na svojej stránke.

Ak ste si kúpili sviečky na tortu, skontrolujte si ich obal. Nebezpečný výrobok z Číny má názov Čarovná sviečka, typové označenie ART: ED0018. Predáva sa v balení po 10 kusov v plastovom obale, ktorý obsahuje sviečky štyroch rôznych farieb spolu s plastovými držiakmi.

Testy ukázali, že po zhasnutí sviečok ich knôty naďalej dymili a žeraveli. Následne došlo k spontánnemu a nečakanému opätovnému vznieteniu. Takéto nekontrolované správanie môže ľahko viesť k vzniku požiaru, najmä ak by si spotrebiteľ myslel, že sviečka je už zhasnutá a nevenoval by jej pozornosť.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ uvádza SOI, ktorá nariadila stiahnutie tohto výrobku z trhu. Predajca je povinný prestať nebezpečné sviečky predávať a informovať o riziku spotrebiteľov.

Foto: soi.sk

Spotrebitelia majú právo vrátiť tento nebezpečný tovar predajcovi. Podľa zákona máte nárok na jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Oprava výrobku
  2. Výmena tovaru za bezpečný výrobok rovnakej hodnoty a kvality
  3. Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Ak predajca nedokáže tovar vymeniť za bezpečný v primeranej lehote, máte automaticky nárok na vrátenie celej kúpnej ceny.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Viskupič: Otvorenie tunela Višňové po 27 rokoch je obžalobou všetkých vlád

Viskupič: Otvorenie tunela Višňové po 27 rokoch je obžalobou všetkých vlád

DNES - 19:38Domáce

Otvorenie diaľničného tunela Višňové po 27 rokoch čakania je dobrá správa pre občanov a zároveň veľké memento hlavne pre politikov.

Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi

Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi

DNES - 18:10Domáce

Tunel Višňové na novootvorenom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala začal v pondelok podvečer oficiálne slúžiť motoristickej verejnosti.

Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile

Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile

DNES - 17:38Domáce

Autobusár v ranných hodinách nafúkal než ako jedno promile.

Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

DNES - 16:51Domáce

Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov pre obchodovanie s drogami.

Vosveteit.sk
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP