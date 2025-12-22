Z trhu sťahujú nebezpečné sviečky
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na nebezpečné sviečky.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala varovanie pred nebezpečným výrobkom, ktorý sa objavil na slovenskom trhu. Ide o „čarovné“ narodeninové sviečky, ktoré môžu namiesto radosti spôsobiť požiar. Inšpektori zistili, že sa po zhasnutí dokážu opätovne samy vznietiť. SOI o tom informuje na svojej stránke.
Ak ste si kúpili sviečky na tortu, skontrolujte si ich obal. Nebezpečný výrobok z Číny má názov Čarovná sviečka, typové označenie ART: ED0018. Predáva sa v balení po 10 kusov v plastovom obale, ktorý obsahuje sviečky štyroch rôznych farieb spolu s plastovými držiakmi.
Testy ukázali, že po zhasnutí sviečok ich knôty naďalej dymili a žeraveli. Následne došlo k spontánnemu a nečakanému opätovnému vznieteniu. Takéto nekontrolované správanie môže ľahko viesť k vzniku požiaru, najmä ak by si spotrebiteľ myslel, že sviečka je už zhasnutá a nevenoval by jej pozornosť.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ uvádza SOI, ktorá nariadila stiahnutie tohto výrobku z trhu. Predajca je povinný prestať nebezpečné sviečky predávať a informovať o riziku spotrebiteľov.
Foto: soi.sk
Spotrebitelia majú právo vrátiť tento nebezpečný tovar predajcovi. Podľa zákona máte nárok na jeden z nasledujúcich krokov:
- Oprava výrobku
- Výmena tovaru za bezpečný výrobok rovnakej hodnoty a kvality
- Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)
Ak predajca nedokáže tovar vymeniť za bezpečný v primeranej lehote, máte automaticky nárok na vrátenie celej kúpnej ceny.
