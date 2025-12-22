  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi

  • DNES - 18:10
  • Višňové
Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi

Tunel Višňové na novootvorenom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala začal v pondelok podvečer oficiálne slúžiť motoristickej verejnosti. Pre TASR to potvrdil hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Tomáš Ferenčák.

Výstavba tunela trvala s niekoľkými prestávkami viac ako 27 rokov. Slávnostnú pásku pri jeho otvorení pri západnom portáli tunela prestrihli v pondelok predpoludním spoločne s predstaviteľmi NDS a dodávateľa premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). „Ak pod Strečnom každý deň prechádza 20.000 vozidiel, z toho štvrtina nákladných, tak si všetci vieme predstaviť, aká to bude obrovská úľava pre tento región a pre ľudí, ktorí tadiaľ cestujú,“ uviedol vo svojom príhovore Fico.

Podľa generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka je nový diaľničný úsek štandardne spoplatnený a v tuneli Višňové bude maximálna povolená rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. „Minimálne 80 percent tranzitu cez Strečno sa dostane sem do tunela a budú to desiatky tisíc vozidiel,“ poznamenal Macháček.

Prieskumná štôlňa najdlhšieho slovenského tunela sa začala raziť ešte v roku 1998 a prerazili ju s dvojročným oneskorením v septembri 2002. Samotná výstavba tunela sa však začala až o 12 rokov neskôr. Úsek D1 s tunelom Višňové začalo pôvodne stavať združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, s ktorým však Národná diaľničná spoločnosť v marci 2019 ukončila zmluvu. Verejnú súťaž na dostavbu diela vyhrala stavebná firma Skanska.

Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra. Súčasťou úseku je aj deväť mostov, desať múrov, jedna križovatka či dve predportálové budovy. V tuneli je nainštalované najmodernejšie technologické vybavenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile

Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile

DNES - 17:38Domáce

Autobusár v ranných hodinách nafúkal než ako jedno promile.

Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

DNES - 16:51Domáce

Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov pre obchodovanie s drogami.

Tragická zrážka s kamiónom: Vodič osobného auta neprežil

Tragická zrážka s kamiónom: Vodič osobného auta neprežil

DNES - 16:04Domáce

Pri dopravnej nehode zomrel 65-ročný vodič osobného auta.

Vosveteit.sk
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP