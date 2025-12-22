Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi
Tunel Višňové na novootvorenom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala začal v pondelok podvečer oficiálne slúžiť motoristickej verejnosti. Pre TASR to potvrdil hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Tomáš Ferenčák.
Výstavba tunela trvala s niekoľkými prestávkami viac ako 27 rokov. Slávnostnú pásku pri jeho otvorení pri západnom portáli tunela prestrihli v pondelok predpoludním spoločne s predstaviteľmi NDS a dodávateľa premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). „Ak pod Strečnom každý deň prechádza 20.000 vozidiel, z toho štvrtina nákladných, tak si všetci vieme predstaviť, aká to bude obrovská úľava pre tento región a pre ľudí, ktorí tadiaľ cestujú,“ uviedol vo svojom príhovore Fico.
Podľa generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka je nový diaľničný úsek štandardne spoplatnený a v tuneli Višňové bude maximálna povolená rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. „Minimálne 80 percent tranzitu cez Strečno sa dostane sem do tunela a budú to desiatky tisíc vozidiel,“ poznamenal Macháček.
Prieskumná štôlňa najdlhšieho slovenského tunela sa začala raziť ešte v roku 1998 a prerazili ju s dvojročným oneskorením v septembri 2002. Samotná výstavba tunela sa však začala až o 12 rokov neskôr. Úsek D1 s tunelom Višňové začalo pôvodne stavať združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, s ktorým však Národná diaľničná spoločnosť v marci 2019 ukončila zmluvu. Verejnú súťaž na dostavbu diela vyhrala stavebná firma Skanska.
Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra. Súčasťou úseku je aj deväť mostov, desať múrov, jedna križovatka či dve predportálové budovy. V tuneli je nainštalované najmodernejšie technologické vybavenie.
