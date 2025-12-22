Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile
Autobusár v ranných hodinách nafúkal než ako jedno promile.
Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 66-ročný vodič autobusu, ktorého policajná hliadka prichytila šoférovať opitého na Kysuckej ceste v Čadci. Informovala o tom v pondelok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajná hliadka zastavila vodiča autobusu začiatkom minulého týždňa (15. 12.) v ranných hodinách pre jeho nekoordinovanú jazdu, pričom v autobuse sa nachádzali dvaja cestujúci. Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,06 promile.
Alkohol Bus Čadca
ŠOFÉR AUTOBUSU V ČADCI NAFÚKAL VIAC AKO PROMILE Dňa 15. 12. 2025 v ranných hodinách hliadka Obvodného oddelenia PZ Čadca spozorovala autobus, ktorý sa pohyboval nekoordinovanou jazdou. Vodič viedol motorové vozidlo zn. Iveco Bus Crossway v meste Čadca po Kysuckej ceste – Námestí slobody smerom na svetelnú križovatku, kde bol za pomoci svetelnej signalizácie s nápisom STOP, umiestnenej na služobnom vozidle, zastavený a kontrolovaný. Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,06 promile. Týmto vykonával jazdu v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, a to pri výkone zamestnania, pri ktorom je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä keď viedol prostriedok hromadnej prepravy osôb. V čase vedenia vozidla sa v autobuse nachádzali dvaja cestujúci. Vyšetrovateľka Odboru kriminálnej polície vzniesla 66-ročnému mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.Uverejnil používateľ Polícia SR - Žilinský kraj Pondelok 22. decembra 2025
„Týmto vykonával jazdu v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, a to pri výkone zamestnania, pri ktorom je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä keď viedol prostriedok hromadnej prepravy osôb,“ upresnila polícia.
Doplnila, že vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície vzniesla 66-ročnému mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi
Tunel Višňové na novootvorenom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala začal v pondelok podvečer oficiálne slúžiť motoristickej verejnosti.
Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov
Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov pre obchodovanie s drogami.
Vlak zrazil muža, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia
Rušňovodič zrážke už nedokázal zabrániť.
Tragická zrážka s kamiónom: Vodič osobného auta neprežil
Pri dopravnej nehode zomrel 65-ročný vodič osobného auta.