  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile

  • DNES - 17:38
  • Čadca
Video: Vodič autobusu šoféroval opitý, nafúkal viac ako jedno promile

Autobusár v ranných hodinách nafúkal než ako jedno promile.

Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 66-ročný vodič autobusu, ktorého policajná hliadka prichytila šoférovať opitého na Kysuckej ceste v Čadci. Informovala o tom v pondelok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajná hliadka zastavila vodiča autobusu začiatkom minulého týždňa (15. 12.) v ranných hodinách pre jeho nekoordinovanú jazdu, pričom v autobuse sa nachádzali dvaja cestujúci. Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,06 promile.

Alkohol Bus Čadca

ŠOFÉR AUTOBUSU V ČADCI NAFÚKAL VIAC AKO PROMILE Dňa 15. 12. 2025 v ranných hodinách hliadka Obvodného oddelenia PZ Čadca spozorovala autobus, ktorý sa pohyboval nekoordinovanou jazdou. Vodič viedol motorové vozidlo zn. Iveco Bus Crossway v meste Čadca po Kysuckej ceste – Námestí slobody smerom na svetelnú križovatku, kde bol za pomoci svetelnej signalizácie s nápisom STOP, umiestnenej na služobnom vozidle, zastavený a kontrolovaný. Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,06 promile. Týmto vykonával jazdu v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, a to pri výkone zamestnania, pri ktorom je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä keď viedol prostriedok hromadnej prepravy osôb. V čase vedenia vozidla sa v autobuse nachádzali dvaja cestujúci. Vyšetrovateľka Odboru kriminálnej polície vzniesla 66-ročnému mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Uverejnil používateľ Polícia SR - Žilinský kraj Pondelok 22. decembra 2025

Týmto vykonával jazdu v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, a to pri výkone zamestnania, pri ktorom je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä keď viedol prostriedok hromadnej prepravy osôb,“ upresnila polícia.

Doplnila, že vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície vzniesla 66-ročnému mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi

Novootvoreným tunelom Višňové prešli podvečer prví motoristi

DNES - 18:10Domáce

Tunel Višňové na novootvorenom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala začal v pondelok podvečer oficiálne slúžiť motoristickej verejnosti.

Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

DNES - 16:51Domáce

Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov pre obchodovanie s drogami.

Tragická zrážka s kamiónom: Vodič osobného auta neprežil

Tragická zrážka s kamiónom: Vodič osobného auta neprežil

DNES - 16:04Domáce

Pri dopravnej nehode zomrel 65-ročný vodič osobného auta.

Vosveteit.sk
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP