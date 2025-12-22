Zomrel legendárny spevák, jeho vianočný hit pozná takmer každý
- DNES - 17:21
- Londýn
Tesne pred Vianocami zasiahla hudobný svet smutná správa.
Len pár dní pred Vianocami navždy odišiel britský spevák a gitarista Chris Rea. Autor jednej z najhranejších vianočných piesní všetkých čias, Driving Home for Christmas, zomrel v pondelok vo veku 74 rokov. Informoval o tom denník Daily Mail.
O úmrtí informovala jeho rodina prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia. „S obrovským zármutkom oznamujeme smrť nášho milovaného Chrisa. Zomrel pokojne v nemocnici dnes ráno po krátkej chorobe, obklopený svojou rodinou,“ uviedla jeho manželka Joan a dcéry Josie a Julia.
Správa o jeho smrti je pre fanúšikov o to bolestivejšia, že prichádza v čase, keď jeho chrapľavý hlas znie z rádií po celom svete a milióny ľudí sa, rovnako ako v jeho piesni, vracajú na sviatky domov.
Bojoval s vážnymi chorobami
Foto: TASR/AP/Michael Stephens/PA
Rodák z Middlesbroughu, ktorý stretol svoju životnú lásku Joan už ako 16-ročný, bojoval počas kariéry s podlomeným zdravím. Už ako 33-ročnému mu diagnostikovali rakovinu pankreasu. Hoci sa mu podarilo zotaviť, lekári mu museli odstrániť žlčník, časť pečene a pankreasu.
Následkom týchto zákrokov bola cukrovka a nutnosť aplikovať si inzulín sedemkrát denne. Rea v minulosti priznal, že za desať rokov podstúpil deväť veľkých operácií. Trpel aj zriedkavou retroperitoneálnou fibrózou a v roku 2016 prekonal mŕtvicu. Napriek tomu sa dokázal vrátiť k hudbe a vydal ďalšie albumy, Road Songs For Lovers (2017) a One Fine Day in (2019).
Hit Driving Home for Christmas vznikol, keď bol na dne
Rea v rozhovore s komikom Bobom Mortimerom prezradil, že skladbu Driving Home for Christmas napísal v čase, keď bol bez práce. „Bol som na podpore, keď som to napísal. Môj manažér ma práve opustil a mal som zákaz šoférovať,“ spomínal hudobník.
Domov do Middlesbroughu ho vtedy z Londýna musela odviezť manželka Joan. Práve počas tejto cesty, uviaznutý v zápche a pozerajúc sa na ostatných vodičov, začal skladať melódiu, ktorá sa neskôr stala nezabudnuteľným vianočným hitom.
