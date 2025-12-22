Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov
Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov pre obchodovanie s drogami.
Prokurátor podal v pondelok obžalobu na dvoch mužov pre neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Ide o prípad, keď boli okrem iného pri prehliadkach priestorov zaistené omamné a psychotropné látky v budove Slovenskej televízie a rozhlasu. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová.
„Obvineným je kladené za vinu, že na viacerých miestach Bratislavy po obdobie najmenej dvoch rokov obchodovali s drogami,“ uviedla Kováčová. Pri prehliadke bolo u P. J. zaistených viac ako 750 gramov kokaínu, viac ako 900 gramov ketamínu, 190 gramov rastliny rodu Cannabis, 750 kusov MDMA a 56 gramov kratomu.
Vlak zrazil muža, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia
Rušňovodič zrážke už nedokázal zabrániť.
Tragická zrážka s kamiónom: Vodič osobného auta neprežil
Pri dopravnej nehode zomrel 65-ročný vodič osobného auta.
Vodič nafúkal 2,5 promile, následne chcel policajtov podplatiť
Z trestného činu podplácania obvinila polícia 49-ročného vodiča cudzej štátnej príslušnosti, ktorý počas policajnej kontroly nafúkal 2,5 promile a následne chcel podplatiť policajtov.
SHMÚ: Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934
Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934. Skonštatovali to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.