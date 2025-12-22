  • Články
Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov

Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov pre obchodovanie s drogami.

Prokurátor podal v pondelok obžalobu na dvoch mužov pre neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Ide o prípad, keď boli okrem iného pri prehliadkach priestorov zaistené omamné a psychotropné látky v budove Slovenskej televízie a rozhlasu. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová.

Obvineným je kladené za vinu, že na viacerých miestach Bratislavy po obdobie najmenej dvoch rokov obchodovali s drogami,“ uviedla Kováčová. Pri prehliadke bolo u P. J. zaistených viac ako 750 gramov kokaínu, viac ako 900 gramov ketamínu, 190 gramov rastliny rodu Cannabis, 750 kusov MDMA a 56 gramov kratomu.

Zdroj: Info.sk, TASR
