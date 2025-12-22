Vlak zrazil muža, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia
Rušňovodič zrážke už nedokázal zabrániť.
Na úrovni obce Reca (okres Senec) zrazil vlak muža. Zrážka sa stala v nedeľu (21. 12.) krátko pred 23.00 h. Železničná doprava bola v danom úseku dočasne obmedzená. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií Reca, ktorý viedol rýchlik v smere z Českej republiky do Nových Zámkov, na úrovni obce Reca zbadal osobu v koľajisku, pričom zrážke už nedokázal zabrániť. Muž doposiaľ nezistenej totožnosti utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížili policajti.
Poverený príslušník odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Okolnosti a presná príčina udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Drogy v STVR: Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov
Prokurátor podal obžalobu na dvoch mužov pre obchodovanie s drogami.
Tragická zrážka s kamiónom: Vodič osobného auta neprežil
Pri dopravnej nehode zomrel 65-ročný vodič osobného auta.
Vodič nafúkal 2,5 promile, následne chcel policajtov podplatiť
Z trestného činu podplácania obvinila polícia 49-ročného vodiča cudzej štátnej príslušnosti, ktorý počas policajnej kontroly nafúkal 2,5 promile a následne chcel podplatiť policajtov.
SHMÚ: Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934
Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934. Skonštatovali to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.