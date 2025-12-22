Tragická zrážka s kamiónom: Vodič osobného auta neprežil
Pri dopravnej nehode zomrel 65-ročný vodič osobného auta.
Pri dopravnej nehode na štátnej ceste I/16 pri Vidinej v Lučeneckom okrese zomrel v pondelok 65-ročný vodič osobného auta. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrickej krajskej polície Nikola Žabková.
Dodala, že nehoda sa stala v pondelok predpoludním. Podľa doteraz zistených informácií mal 65-ročný vodič osobného vozidla prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazili s protiidúcim nákladným. „Vodič osobného auta zraneniam na mieste podľahol,“ objasnila hovorkyňa.
Ako ďalej uviedla, dokumentovanie nehody si vyžiadalo úplné uzatvorenie úseku cesty. Na mieste bol aj znalec odboru dopravy. Polícia pripomína, že všetky okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Foto: facebook.com/KRPZBB
