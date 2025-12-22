  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Vodič nafúkal 2,5 promile, následne chcel policajtov podplatiť

  • DNES - 15:12
  • Žiar nad Hronom
Vodič nafúkal 2,5 promile, následne chcel policajtov podplatiť

Z trestného činu podplácania obvinila polícia 49-ročného vodiča cudzej štátnej príslušnosti, ktorý počas policajnej kontroly nafúkal 2,5 promile a následne chcel podplatiť policajtov. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.

Muža zastavili žiarski policajti ešte vo štvrtok (18. 12.). Na sedadle spolujazdca mal otvorenú fľašu alkoholu a policajtom sa priznal, že v priebehu dňa požíval alkohol. Policajti ho následne obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na obvodné oddelenie policajného zboru (PZ).

Počas zadržania im vodič začal ponúkať peniaze, len nech ho pustia domov. Policajti ho dôrazne upozornili, že takéto konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin,“ uviedla polícia s tým, že napriek tomu im opäť ponúkol financie. Policajti informovali stálu službu aj operačného dôstojníka. Prípad si následne prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý muža obvinil z trestného činu podplácania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ: Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934

SHMÚ: Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934

DNES - 12:02Domáce

Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934. Skonštatovali to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Robert Fico s Jozefom Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové

Robert Fico s Jozefom Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové

DNES - 11:58Domáce

Národná diaľničná spoločnosť v pondelok odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.

Čelná zrážka osobného auta s nákladným: Cesta zostala neprejazdná

Čelná zrážka osobného auta s nákladným: Cesta zostala neprejazdná

DNES - 11:27Domáce

Nákladné auto po nehode skončilo mimo cesty.

Vražda v rodinnom dome? Zraneniam podľahli muž a žena

Vražda v rodinnom dome? Zraneniam podľahli muž a žena

DNES - 10:47Domáce

Polícia vyšetruje prípad ako vraždu.

Vosveteit.sk
Samsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skokSamsung ukázal nový „mozog“ pre mobily. Exynos 2600 ako prvý 2 nm GAA čip sľubuje citeľný výkonový skok
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP