Bratislava

Poplach na hraniciach so Slovenskom: Rakúski policajti nasadili množstvo jednotiek a vrtuľník

  • DNES - 14:27
  • Viedeň
Poplach na hraniciach so Slovenskom: Rakúski policajti nasadili množstvo jednotiek a vrtuľník

V rakúskej obci vylúpili banku.

V pondelok na obed bola vylúpená pobočka banky v rakúskej obci Deutsch Jahrndorf (okres Neusiedl am See) v blízkosti slovenských hraníc. Podľa agentúry APA sa neznámy muž vyhrážal zamestnancom zbraňou a požadoval od nich hotovosť.

Ako informovalo riaditeľstvo štátnej polície v spolkovej krajine Burgenland, približne o 11.56 h vošiel do budovy banky zatiaľ neidentifikovaný muž a požadoval peniaze. Druhá osoba na neho čakala v aute a obaja následne utiekli. Pri lúpeži nebol nikto zranený, nie je známa ani suma ukradnutých peňazí.

Rakúska polícia po páchateľoch intenzívne pátra. V pohotovosti je množstvo jednotiek a policajné manévre hlásia aj v obci Kittsee, kde nad mestom lieta policajný vrtuľník.

Rakúska polícia obsadila viaceré hraničné priechody so Slovenskom pre prípad, že by sa páchatelia pokúsili uniknúť na naše územie.

Zdroj: Info.sk, TASR
