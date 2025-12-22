Časté nadávky v textových správach: Čo to prezrádza o vašej psychike?
- DNES - 17:27
- Svet
Psychologička upozorňuje, že časté používanie nadávok a nenávistných slov pri písaní správ môže naznačovať odchýlku v duševnom zdraví.
Odchýlka v duševnom zdraví sa dá spozorovať aj v každodennej komunikácii. Tvrdí to Liverpoolska psychologička Charlotte Entwistleová, ktorá pre magazín The Conversation prezradila, že výber slov v komunikácii odhaľuje hlbšie prežívanie danej osoby.
„Slová, ktoré ľudia volia pri písaní rýchlej textovky, dlhšieho mailu, online komentára alebo pri bežnej konverzácii so známymi, potichu odhaľujú vzorce ich myslenia, cítenia a vnímania iných,“ uviedla Entwistleová.
Pozor na nadávky
Ako ďalej uviedla psychologička, ľudia s temnými črtami osobnosti pri písaní častejšie používajú nepriateľský, negatívny a odcudzený jazyk. Ide napríklad o nadávky alebo slová ako „nenávisť“ alebo „hnev“. Varovným znamením je aj častá potreba zdôrazňovať negatívne pocity voči niekomu alebo niečomu.
„Zároveň menej používajú spoločensky spájajúce slová ako 'my',“ uviedla Entwistleová.
K temným črtám osobnosti patria štyri základné psychologické vlastnosti: Machiavellizmus, narcizmus, psychopatia a sadizmus. Ľudia, ktorí ich vykazujú, sa tiež často vyznačujú negatívnym vzťahom k zvieratám, ponižovaním iných alebo samotárskym spôsobom života.
„Mnohí ľudia, ktorých stretávate – či už v práci, na rande alebo online – môžu prejavovať menšie ťažkosti ako zmeny nálady, negatívnosť, obmedzené myslenie, alebo temnejšie črty ako manipulovanie a vypočítavosť,“ vysvetlila Entwistleová.
Ešte predtým, ako sa stretneme s explicitnými prejavmi psychopatologického správania v praxi, náznaky môžeme podľa nej pozorovať v písanom texte a hovorenom slove.
„Vnímanie týchto znakov nám pomáha pochopiť druhých a podporiť tých, ktorí môžu mať ťažkosti, a starať sa o svoje bezpečie pri spoločenskom kontakte online aj offline,“ dodala psychologička.
Zomrel gitarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte, mal 65 rokov
Vo veku 65 rokov zomrel Perry Bamonte, gitarista a klávesista anglickej rockovej skupiny The Cure.
Miro Jaroš: Smútok som obrátil na vďačnosť
Obľúbený detský interpret Miro Jaroš prežíva vianočný čas s blízkymi v rodinnom kruhu, ale už bez mamy Štefánie.
Nová hrozba pre Androidy: Takto sa môžu vaše aplikácie zmeniť na špiónske
Malvér Cellik dokáže naklonovať akúkoľvek aplikáciu z Google Play a zmeniť ju na špióna.
Vianočný kaktus vám nekvitne? Toto sú 4 najčastejšie chyby, ktorými rastlinu zabíjate
Pestovanie vianočného kaktusu sa často končí sklamaním z opadnutých pukov alebo zvädnutých listov. Toto sú štyri hlavné omyly, ktorých sa pestovatelia dopúšťajú.