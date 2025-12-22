  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.12.2025Meniny má Filoména
Bratislava

Časté nadávky v textových správach: Čo to prezrádza o vašej psychike?

  • DNES - 17:27
  • Svet
Časté nadávky v textových správach: Čo to prezrádza o vašej psychike?

Psychologička upozorňuje, že časté používanie nadávok a nenávistných slov pri písaní správ môže naznačovať odchýlku v duševnom zdraví.

Odchýlka v duševnom zdraví sa dá spozorovať aj v každodennej komunikácii. Tvrdí to Liverpoolska psychologička Charlotte Entwistleová, ktorá pre magazín The Conversation prezradila, že výber slov v komunikácii odhaľuje hlbšie prežívanie danej osoby.

„Slová, ktoré ľudia volia pri písaní rýchlej textovky, dlhšieho mailu, online komentára alebo pri bežnej konverzácii so známymi, potichu odhaľujú vzorce ich myslenia, cítenia a vnímania iných,“ uviedla Entwistleová.

Pozor na nadávky

Ako ďalej uviedla psychologička, ľudia s temnými črtami osobnosti pri písaní častejšie používajú nepriateľský, negatívny a odcudzený jazyk. Ide napríklad o nadávky alebo slová ako „nenávisť“ alebo „hnev“. Varovným znamením je aj častá potreba zdôrazňovať negatívne pocity voči niekomu alebo niečomu.

„Zároveň menej používajú spoločensky spájajúce slová ako 'my',“ uviedla Entwistleová.

K temným črtám osobnosti patria štyri základné psychologické vlastnosti: Machiavellizmus, narcizmus, psychopatia a sadizmus. Ľudia, ktorí ich vykazujú, sa tiež často vyznačujú negatívnym vzťahom k zvieratám, ponižovaním iných alebo samotárskym spôsobom života.

„Mnohí ľudia, ktorých stretávate – či už v práci, na rande alebo online – môžu prejavovať menšie ťažkosti ako zmeny nálady, negatívnosť, obmedzené myslenie, alebo temnejšie črty ako manipulovanie a vypočítavosť,“ vysvetlila Entwistleová.

Ešte predtým, ako sa stretneme s explicitnými prejavmi psychopatologického správania v praxi, náznaky môžeme podľa nej pozorovať v písanom texte a hovorenom slove.

„Vnímanie týchto znakov nám pomáha pochopiť druhých a podporiť tých, ktorí môžu mať ťažkosti, a starať sa o svoje bezpečie pri spoločenskom kontakte online aj offline,“ dodala psychologička.

Zdroj: Info.sk, DP, theconversation.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zomrel gitarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte, mal 65 rokov

Zomrel gitarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte, mal 65 rokov

DNES - 3:59Zaujímavosti

Vo veku 65 rokov zomrel Perry Bamonte, gitarista a klávesista anglickej rockovej skupiny The Cure.

Miro Jaroš: Smútok som obrátil na vďačnosť

Miro Jaroš: Smútok som obrátil na vďačnosť

VČERA - 10:55Zaujímavosti

Obľúbený detský interpret Miro Jaroš prežíva vianočný čas s blízkymi v rodinnom kruhu, ale už bez mamy Štefánie.

Nová hrozba pre Androidy: Takto sa môžu vaše aplikácie zmeniť na špiónske

Nová hrozba pre Androidy: Takto sa môžu vaše aplikácie zmeniť na špiónske

18:17 25.12.2025Zaujímavosti

Malvér Cellik dokáže naklonovať akúkoľvek aplikáciu z Google Play a zmeniť ju na špióna.

Vianočný kaktus vám nekvitne? Toto sú 4 najčastejšie chyby, ktorými rastlinu zabíjate

Vianočný kaktus vám nekvitne? Toto sú 4 najčastejšie chyby, ktorými rastlinu zabíjate

19:34 24.12.2025Zaujímavosti

Pestovanie vianočného kaktusu sa často končí sklamaním z opadnutých pukov alebo zvädnutých listov. Toto sú štyri hlavné omyly, ktorých sa pestovatelia dopúšťajú.

Vosveteit.sk
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítaťPoužívatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximumWaze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každýPolícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárovPopulárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Rakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežitíRakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežití
POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapniPOZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadielPo desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť AmeričanovNová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP