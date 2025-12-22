Turek sa stretol s Pavlom, rozhodnutie o jeho ministerskej funkcii nepadlo
- DNES - 13:38
- Praha
Český prezident Petr Pavel v pondelok prijal na Pražskom hrade poslanca Filipa Turka zo strany Motoristi, ktorá ho nominovala na post ministra životného prostredia.
Pavel opakovane vyjadril pochybnosti o Turkovej kompetencii obsadiť túto pozíciu. Poslanec po stretnutí vyhlásil, že v tomto smere zatiaľ nie je žiadny konkrétny výsledok, informuje TASR podľa webu Novinky.cz.
Podľa Turka bola asi hodinová diskusia s hlavou štátu vecná, hoci sa týkala skôr všeobecných tém. Poslanec uviedol, že sa snažil vysvetliť prípady, ktoré vyvolali kontroverziu a pre ktoré čelí kritike.
Turek priznal, že urobil nejaké chyby, ale podľa jeho slov ho nediskvalifikujú zastávať pozíciu ministra životného prostredia. Motoristi iného kandidáta údajne nemajú. Vyhlásil, že rozhodnutie ohľadom obsadenia tohto postu bude na Pavlovi. „Počkáme na vyhlásenie prezidenta,“ povedal Turek. „Verím, že sa mi pánovi prezidentovi podarilo niektoré veci vysvetliť, s niektorými sa bude ťažko zmierovať,“ dodal.
Odmietol podanie tzv. kompetenčnej žaloby v prípade, že by ho napriek nominácii Pavel nevymenoval. „Myslím si, že správna cesta vpred je iná,“ poznamenal Turek s tým, že takáto žaloba by v konečnom dôsledku mohla posilniť prezidenta.
Web Novinky.cz pripomína, že Turek bol jediným kandidátom na ministra, s ktorým sa Pavel pred vymenovaním novej vlády Andreja Babiša nestretol. Poslanec sa na naplánovanom stretnutí nemohol zúčastniť, lebo bol pre problémy s platničkou hospitalizovaný v nemocnici.
Pavel medzitým vymenoval Babišov kabinet a dočasne poveril funkciou ministra životného prostredia predsedu strany Motoristi Petra Macinku, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí.
Motoristi trvajú na tom, že Turek by sa mal stať ministrom, a jeho škandály považujú za mediálny humbug. Pavlovi však prekáža, ako poslanec pristupuje k faktom, právu a pravidlám. Viackrát už zdôraznil, že Turek by členom vlády byť nemal, no chcel mu dať priestor na vysvetlenie svojich káuz.
V pondelok ráno Pavel povedal, že stretnutie s Turkom bolo „prejavom dobrej vôle“, uzatvára web Novinky.cz.
