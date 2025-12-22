  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Turek sa stretol s Pavlom, rozhodnutie o jeho ministerskej funkcii nepadlo

  • DNES - 13:38
  • Praha
Turek sa stretol s Pavlom, rozhodnutie o jeho ministerskej funkcii nepadlo

Český prezident Petr Pavel v pondelok prijal na Pražskom hrade poslanca Filipa Turka zo strany Motoristi, ktorá ho nominovala na post ministra životného prostredia.

Pavel opakovane vyjadril pochybnosti o Turkovej kompetencii obsadiť túto pozíciu. Poslanec po stretnutí vyhlásil, že v tomto smere zatiaľ nie je žiadny konkrétny výsledok, informuje TASR podľa webu Novinky.cz.

Podľa Turka bola asi hodinová diskusia s hlavou štátu vecná, hoci sa týkala skôr všeobecných tém. Poslanec uviedol, že sa snažil vysvetliť prípady, ktoré vyvolali kontroverziu a pre ktoré čelí kritike.

Turek priznal, že urobil nejaké chyby, ale podľa jeho slov ho nediskvalifikujú zastávať pozíciu ministra životného prostredia. Motoristi iného kandidáta údajne nemajú. Vyhlásil, že rozhodnutie ohľadom obsadenia tohto postu bude na Pavlovi. „Počkáme na vyhlásenie prezidenta,“ povedal Turek. „Verím, že sa mi pánovi prezidentovi podarilo niektoré veci vysvetliť, s niektorými sa bude ťažko zmierovať,“ dodal.

Odmietol podanie tzv. kompetenčnej žaloby v prípade, že by ho napriek nominácii Pavel nevymenoval. „Myslím si, že správna cesta vpred je iná,“ poznamenal Turek s tým, že takáto žaloba by v konečnom dôsledku mohla posilniť prezidenta.

Web Novinky.cz pripomína, že Turek bol jediným kandidátom na ministra, s ktorým sa Pavel pred vymenovaním novej vlády Andreja Babiša nestretol. Poslanec sa na naplánovanom stretnutí nemohol zúčastniť, lebo bol pre problémy s platničkou hospitalizovaný v nemocnici.

Pavel medzitým vymenoval Babišov kabinet a dočasne poveril funkciou ministra životného prostredia predsedu strany Motoristi Petra Macinku, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí.

Motoristi trvajú na tom, že Turek by sa mal stať ministrom, a jeho škandály považujú za mediálny humbug. Pavlovi však prekáža, ako poslanec pristupuje k faktom, právu a pravidlám. Viackrát už zdôraznil, že Turek by členom vlády byť nemal, no chcel mu dať priestor na vysvetlenie svojich káuz.

V pondelok ráno Pavel povedal, že stretnutie s Turkom bolo „prejavom dobrej vôle“, uzatvára web Novinky.cz.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Taliansky protimonopolný úrad udelil firme Apple pokutu vyše 98 miliónov eur

Taliansky protimonopolný úrad udelil firme Apple pokutu vyše 98 miliónov eur

DNES - 11:34Zahraničné

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž oznámil, že udelil americkému technologickému gigantovi Apple pokutu viac ako 98 miliónov eur v prípade zneužívania dominantnej pozície na trhu s mobilnými aplikáciami.

Kremeľ: Tvrdenia v správe Reuters o Putinových ambíciách nie sú pravdivé

Kremeľ: Tvrdenia v správe Reuters o Putinových ambíciách nie sú pravdivé

DNES - 11:08Zahraničné

Kremeľ v pondelok poprel tvrdenia agentúry Reuters.

Armádny generál Sarvarov zomrel v Moskve pri výbuchu nastraženej bomby

Armádny generál Sarvarov zomrel v Moskve pri výbuchu nastraženej bomby

DNES - 9:02Zahraničné

Pri výbuchu bomby nastraženej v aute na juhu Moskvy v pondelok zomrel generálporučík Fanil Sarvarov.

Herec James Ransone známy zo seriálu The Wire spáchal samovraždu

Herec James Ransone známy zo seriálu The Wire spáchal samovraždu

DNES - 8:17Zahraničné

Vo veku 46 rokov spáchal samovraždu americký herec James Ransone známy najmä v úlohe drogového dílera Ziggyho Sobotku v kriminálnej dráme The Wire - Špina Baltimoru.

Vosveteit.sk
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP