Analytik: Slováci zo 100 eur ušetria len šesť, na dôchodok to nemusí stačiť

Podľa analytika miera úspor klesla aj v dôsledku prudkého nárastu cien a konsolidačných opatrení.

Slováci si zo 100 zarobených eur dokážu odložiť v priemere len šesť. V kombinácii s rýchlym starnutím populácie a rastúcim tlakom na dôchodkový systém to môže ohroziť udržanie životnej úrovne v starobe. Vyplýva to z analýzy českej investičnej platformy Portu.

V dôsledku kombinácie prudkého nárastu cien a konsolidačných opatrení sú rodinné rozpočty na Slovensku pod tlakom a miera úspor v prvom polroku 2025 klesla podľa Štatistického úradu SR na 6,1 %. To je výrazne pod priemerom eurozóny 15,45 % a trojnásobne menej ako v Česku (17,9 %). Počas pandémie COVID-19 pritom miera úspor na Slovensku dosahovala takmer 12 %.

Najnižšia miera úspor od roku 2016 je odzrkadlením konsolidácie a jej náporu na rodinné rozpočty. Miera úspor na úrovni 6 % znamená, že zo 100 zarobených eur dokážeme ušetriť len šesť,“ upozornil analytik Portu Marek Malina.

Slovensko zároveň čelí jednému z najnepriaznivejších demografických trendov v Európe. Populácia starne, pomer pracujúcich voči seniorom sa znižuje a očakávaný tlak na dôchodkový systém bude rásť.

Štatistické dáta ukazujú, že toto riziko si ľudia nielen uvedomujú, ale reagujú naň aj zmenenou štruktúrou svojho majetku. Tempo zmien je však príliš pomalé,“ zdôraznil Malina.

Podiel hotovosti a vkladov slovenských domácností na celkových finančných aktívach dosiahol v druhom štvrťroku 2025 úroveň 44 %. V roku 2024 to bolo 44,8 %, o rok skôr 47,1 %. V roku 2015 predstavoval tento podiel až 61,3 %.

Rastie aj podiel investícií, ktoré v druhom štvrťroku 2025 tvorili 35,5 % finančného majetku domácností. Najväčšiu časť z nich predstavovali penzijné fondy nasledované podielovými fondmi, dlhopismi a kótovanými akciami.

Za nárastom však podľa Malinu stojí nielen väčší záujem Slovákov o investovanie, ale aj silné výnosy investičných aktív v posledných rokoch. Vďaka nim by totiž finančný majetok domácností, ktorý majú zainvestovaný, narástol aj bez toho, aby do portfólia pribudli nové vklady.

V rámci krajín Vyšehradskej štvorky má Slovensko najvyšší podiel investičných aktív na celkovom finančnom majetku domácností, najmä vďaka penzijným fondom a tretiemu dôchodkovému pilieru.

Zdroj: Info.sk, TASR
