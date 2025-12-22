  • Články
SHMÚ: Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934

  • DNES - 12:02
  • Bratislava
Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934. Skonštatovali to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

December v roku 1934 je od roku 1931 najteplejším decembrom a vývoj teplotných podmienok v doterajšom priebehu aktuálneho decembra naznačuje, že aj tohtoročný december by mohol byť v skupine najteplejších decembrov v histórii meteorologických meraní na Slovensku,“ priblížili.

SHMÚ pripomína, že po chladnej epizóde v závere novembra začali počasie na Slovensku ovplyvňovať tlakové výše, ktoré vo vyšších vrstvách ovzdušia podmienili teplé a suché vzduchové hmoty. V kombinácii s podchladeným zemským povrchom začala vznikať teplotná inverzia. Tá sa podľa meteorológov vyznačovala najmä nízkou oblačnosťou a hmlou v nižších polohách do približne 1000 metrov nad morom. „Tieto situácie pretrvávali v doterajšom priebehu decembra a pravdepodobne vydržia do Štedrého dňa,“ podotkli.

Prejavilo sa to krátkym trvaním slnečného svitu v nížinách, kotlinách a údoliach. V najvyšších stredných horských polohách a vo vysokohorských polohách, naopak, prevládalo slnečné počasie s dlhým trvaním slnečného svitu, tvrdí SHMÚ.

V analyzovanom období tohtoročného decembra sa vyvinul výrazný nedostatok snehovej pokrývky, čo sa najviac prejavilo tesne pred vianočnými sviatkami. Nedostatok snehovej pokrývky v decembri sme na Slovensku zaznamenali aj v roku 1934 a uvádzaný december je zatiaľ najteplejším decembrom na Slovensku za posledných 94 rokov,“ uviedli odborníci.

Zdroj: Info.sk, TASR
