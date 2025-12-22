  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Robert Fico s Jozefom Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové

  • DNES - 11:58
  • Višňové
Robert Fico s Jozefom Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.

Slávnostnú pásku pri západnom portáli tunela prestrihli spoločne s predstaviteľmi NDS a dodávateľa premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Tunel Višňové, ktorého výstavba trvala s niekoľkými prestávkami viac ako 27 rokov, budú môcť motoristi využívať od večerných hodín.

Diaľničný úsek Lietavská Lúčka - Dubná Skala je pre tento región a pre celé Slovensko doslova požehnaním. Ak pod Strečnom každý deň prechádza 20.000 vozidiel, z toho štvrtina nákladných, tak si všetci vieme predstaviť, aká to bude obrovská úľava pre tento región a pre ľudí, ktorí tadiaľ cestujú,“ uviedol vo svojom príhovore Fico.

Minister Ráž predpokladá, že tunel sa podarí v pondelok sprejazdniť najneskôr o 19.00 h. „Možno to bude aj skôr, ale bude treba odpratať všetku techniku, ktorá slúži k slávnostnému otvoreniu. Pevne verím, že dnes od večerných hodín bude tunel sprejazdnený,“ poznamenal Ráž.

Pripomenul, že odovzdaním tunela Višňové stúpne aj využívanie úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. „Tunely Ovčiarsko a Žilina málokto využíval a až teraz pri otvorení Višňového ich stavba nadobudne zmysel. Celkových 25 kilometrov diaľnice výrazne pomôže a skráti cestu popod Strečno,“ zdôraznil Ráž.

Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček upozornil, že nový diaľničný úsek bude štandardne spoplatnený a v tuneli Višňové bude maximálna povolená rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. „Minimálne 80 percent tranzitu cez Strečno sa dostane sem do tunela a budú to desiatky tisíc vozidiel. Tie dáta, samozrejme, poskytneme a budeme poskytovať aj v relatívne krátkom čase a po nejakých dvoch - troch mesiacoch už úplne presné,“ skonštatoval Macháček.

Prieskumná štôlňa najdlhšieho slovenského tunela sa začala raziť ešte v roku 1998 a prerazili ju s dvojročným oneskorením v septembri 2002. Samotná výstavba tunela sa však začala až o 12 rokov neskôr. Úsek D1 s tunelom Višňové začalo pôvodne stavať združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, s ktorým však Národná diaľničná spoločnosť v marci 2019 ukončila zmluvu. Verejnú súťaž na dostavbu diela vyhrala stavebná firma Skanska.

Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ: Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934

SHMÚ: Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934

DNES - 12:02Domáce

Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934. Skonštatovali to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Čelná zrážka osobného auta s nákladným: Cesta zostala neprejazdná

Čelná zrážka osobného auta s nákladným: Cesta zostala neprejazdná

DNES - 11:27Domáce

Nákladné auto po nehode skončilo mimo cesty.

Vražda v rodinnom dome? Zraneniam podľahli muž a žena

Vražda v rodinnom dome? Zraneniam podľahli muž a žena

DNES - 10:47Domáce

Polícia vyšetruje prípad ako vraždu.

Do SaS vstúpia nové posily, podporia najmä oblasť dopravy

Do SaS vstúpia nové posily, podporia najmä oblasť dopravy

DNES - 10:18Domáce

Opozičná strana SaS sa bude v budúcom roku rozširovať. Avizuje nové posily.

Vosveteit.sk
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP