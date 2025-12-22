Robert Fico s Jozefom Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.
Slávnostnú pásku pri západnom portáli tunela prestrihli spoločne s predstaviteľmi NDS a dodávateľa premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Tunel Višňové, ktorého výstavba trvala s niekoľkými prestávkami viac ako 27 rokov, budú môcť motoristi využívať od večerných hodín.
„Diaľničný úsek Lietavská Lúčka - Dubná Skala je pre tento región a pre celé Slovensko doslova požehnaním. Ak pod Strečnom každý deň prechádza 20.000 vozidiel, z toho štvrtina nákladných, tak si všetci vieme predstaviť, aká to bude obrovská úľava pre tento región a pre ľudí, ktorí tadiaľ cestujú,“ uviedol vo svojom príhovore Fico.
Minister Ráž predpokladá, že tunel sa podarí v pondelok sprejazdniť najneskôr o 19.00 h. „Možno to bude aj skôr, ale bude treba odpratať všetku techniku, ktorá slúži k slávnostnému otvoreniu. Pevne verím, že dnes od večerných hodín bude tunel sprejazdnený,“ poznamenal Ráž.
Pripomenul, že odovzdaním tunela Višňové stúpne aj využívanie úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. „Tunely Ovčiarsko a Žilina málokto využíval a až teraz pri otvorení Višňového ich stavba nadobudne zmysel. Celkových 25 kilometrov diaľnice výrazne pomôže a skráti cestu popod Strečno,“ zdôraznil Ráž.
Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček upozornil, že nový diaľničný úsek bude štandardne spoplatnený a v tuneli Višňové bude maximálna povolená rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. „Minimálne 80 percent tranzitu cez Strečno sa dostane sem do tunela a budú to desiatky tisíc vozidiel. Tie dáta, samozrejme, poskytneme a budeme poskytovať aj v relatívne krátkom čase a po nejakých dvoch - troch mesiacoch už úplne presné,“ skonštatoval Macháček.
Prieskumná štôlňa najdlhšieho slovenského tunela sa začala raziť ešte v roku 1998 a prerazili ju s dvojročným oneskorením v septembri 2002. Samotná výstavba tunela sa však začala až o 12 rokov neskôr. Úsek D1 s tunelom Višňové začalo pôvodne stavať združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, s ktorým však Národná diaľničná spoločnosť v marci 2019 ukončila zmluvu. Verejnú súťaž na dostavbu diela vyhrala stavebná firma Skanska.
Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.
