  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Taliansky protimonopolný úrad udelil firme Apple pokutu vyše 98 miliónov eur

  • DNES - 11:34
  • Rím
Taliansky protimonopolný úrad udelil firme Apple pokutu vyše 98 miliónov eur

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž (AGCM) v pondelok oznámil, že udelil americkému technologickému gigantovi Apple pokutu viac ako 98 miliónov eur v prípade zneužívania dominantnej pozície na trhu s mobilnými aplikáciami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Úrad vo vyhlásení uvádza, že Apple porušil európske pravidlá ochrany súkromia na trhu, kde „má superdominantné postavenie prostredníctvom svojho obchodu App Store“. Podľa AGCM vyšetrovanie preukázalo „reštriktívnu povahu pravidiel ochrany súkromia, ktoré spoločnosť Apple uložila vývojárom aplikácií tretích strán distribuovaných prostredníctvom App Store“.

Pravidlá transparentnosti sledovania aplikáciami (ATT) spoločnosti Apple sú uložené jednostranne a poškodzujú záujmy obchodných partnerov spoločnosti Apple,“ uviedol úrad. Za zneužitie dominantného postavenia tento rok udelil firme Apple pokutu vo výške 150 miliónov eur aj francúzsky protimonopolný úrad.

Rámec vyžaduje, aby užívatelia súhlasili so zhromažďovaním údajov aplikáciami tretích strán v systémoch prevádzkovaných spoločnosťou Apple, aby sa lepšie chránilo ich súkromie a zobrazovalo sa okno v čiastočne štandardizovanom formáte. Systém ATT v súčasnosti vyšetrujú vo viacerých európskych krajinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kremeľ: Tvrdenia v správe Reuters o Putinových ambíciách nie sú pravdivé

Kremeľ: Tvrdenia v správe Reuters o Putinových ambíciách nie sú pravdivé

DNES - 11:08Zahraničné

Kremeľ v pondelok poprel tvrdenia agentúry Reuters.

Armádny generál Sarvarov zomrel v Moskve pri výbuchu nastraženej bomby

Armádny generál Sarvarov zomrel v Moskve pri výbuchu nastraženej bomby

DNES - 9:02Zahraničné

Pri výbuchu bomby nastraženej v aute na juhu Moskvy v pondelok zomrel generálporučík Fanil Sarvarov.

Herec James Ransone známy zo seriálu The Wire spáchal samovraždu

Herec James Ransone známy zo seriálu The Wire spáchal samovraždu

DNES - 8:17Zahraničné

Vo veku 46 rokov spáchal samovraždu americký herec James Ransone známy najmä v úlohe drogového dílera Ziggyho Sobotku v kriminálnej dráme The Wire - Špina Baltimoru.

Poľsko schválilo odstrel až do 60 bobrov v Pieninách pri hranici so SR

Poľsko schválilo odstrel až do 60 bobrov v Pieninách pri hranici so SR

DNES - 8:10Zahraničné

Poľské environmentálne úrady schválili v najbližších štyroch rokoch odstrel až do 60 bobrov na poľskej strane Pienin v blízkosti hraníc so SR.

Vosveteit.sk
Vedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé okoVedci z MIT ukázali, ako sa dá zrak v dospelosti doslova reštartovať. Takto prebudili lenivé oko
Nová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereagujNová phishingová kampaň zneužíva legitímne prihlasovacie okno Microsoftu. Keď ti príde toto do mailu, nereaguj
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP