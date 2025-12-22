  • Články
Čelná zrážka osobného auta s nákladným: Cesta zostala neprejazdná

  • DNES - 11:27
  • Banská Bystrica
Čelná zrážka osobného auta s nákladným: Cesta zostala neprejazdná

Nákladné auto po nehode skončilo mimo cesty.

Na štátnej ceste I/16 pri Vidinej v Lučeneckom okrese sa v pondelok predpoludním čelne zrazili osobné auto s nákladným. Cesta je neprejazdná. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Dodalo, že v čase príchodu príslušníkov HaZZ bol v osobnom vozidle jeden zakliesnený človek. Z havarovaného auta ho vyslobodili prostredníctvom hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia a následne odovzdali posádke záchrannej zdravotnej služby.

Po nehode bolo osobné auto na ceste a nákladné mimo nej. Hasiči pripomínajú, že nákladné auto prevážalo plienky. Na mieste nehody je polícia. Pri udalosti zasahovali šiesti príslušníci HaZZ.

Zdroj: Info.sk, TASR
