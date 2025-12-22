Čelná zrážka osobného auta s nákladným: Cesta zostala neprejazdná
Nákladné auto po nehode skončilo mimo cesty.
Na štátnej ceste I/16 pri Vidinej v Lučeneckom okrese sa v pondelok predpoludním čelne zrazili osobné auto s nákladným. Cesta je neprejazdná. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Dodalo, že v čase príchodu príslušníkov HaZZ bol v osobnom vozidle jeden zakliesnený človek. Z havarovaného auta ho vyslobodili prostredníctvom hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia a následne odovzdali posádke záchrannej zdravotnej služby.
Po nehode bolo osobné auto na ceste a nákladné mimo nej. Hasiči pripomínajú, že nákladné auto prevážalo plienky. Na mieste nehody je polícia. Pri udalosti zasahovali šiesti príslušníci HaZZ.
SHMÚ: Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934
Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934. Skonštatovali to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Robert Fico s Jozefom Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové
Národná diaľničná spoločnosť v pondelok odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.
Vražda v rodinnom dome? Zraneniam podľahli muž a žena
Polícia vyšetruje prípad ako vraždu.
Do SaS vstúpia nové posily, podporia najmä oblasť dopravy
Opozičná strana SaS sa bude v budúcom roku rozširovať. Avizuje nové posily.