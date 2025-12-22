  • Články
Kremeľ: Tvrdenia v správe Reuters o Putinových ambíciách nie sú pravdivé

Kremeľ v pondelok poprel tvrdenia agentúry Reuters.

Podľa nich by ruský prezident Vladimir Putin chcel ovládnuť celé územie Ukrajiny a získať späť časti Európy, ktoré kedysi patrili Sovietskemu zväzu. Informácie, na ktoré sa správa Reuters odvoláva, pochádzali od šiestich anonymných zdrojov z prostredia amerických spravodajských služieb. TASR o tom píše s odkazom na agentúry TASS a Reuters.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že nie je jasné, ako spoľahlivé sú tieto spravodajské materiály alebo či vôbec existujú. „Videli sme niektoré útržkovité správy o tejto veci. Aj keby tieto spisy skutočne existovali, ide o jeden z tých prípadov, keď spravodajské služby robia nesprávne predpoklady, hodnotenia a závery. Sú úplne nepravdivé,“ zdôraznil Peskov.

Agentúra Reuters uviedla, že zistenia amerických spravodajských služieb sú konzistentné od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022. Podľa jej zdrojov sa vo veľkej miere zhodujú s názorom európskych lídrov a spravodajských agentúr, že Putin túži získať celú Ukrajinu a územia bývalých štátov sovietskeho bloku, vrátane súčasných členov NATO.

Putin na úvod svojej výročnej tlačovej konferencie v piatok v Moskve vyhlásil, že ruské jednotky postupujú na všetkých bojových frontoch na Ukrajine. Zároveň však dodal, že krajina je pripravená a chce ukončiť konflikt mierovou cestou na základe zásad, ktoré hlava štátu predostrela na ruskom ministerstve zahraničných vecí v roku 2024.

Zdroj: Info.sk, TASR
