  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Vražda v rodinnom dome? Zraneniam podľahli muž a žena

  • DNES - 10:47
  • Brunovce
Vražda v rodinnom dome? Zraneniam podľahli muž a žena

Polícia vyšetruje prípad ako vraždu.

Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia 50-ročnej ženy a 49-ročného muža, ku ktorým došlo v noci na pondelok v rodinnom dome v Brunovciach (okres Nové Mesto nad Váhom). Trenčiansky krajský vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Operačný dôstojník vyslal na miesto udalosti policajné hliadky. Päťdesiatročná žena a 49-ročný muž aj napriek snahe záchranárov zraneniam podľahli,“ uviedla Krajčíková.

Polícia podľa nej aktuálne na mieste udalosti vykonáva prvotné procesné úkony s cieľom objasnenia skutku. „Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne, ktorý v danej veci začal trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnila.

Podľa portálu tvnoviny.sk sa na políciu obrátila dcéra manželov po tom, ako sa pohádali. Muž mal napadnúť ženu nožom. „Polícia vo svojom stanovisku informovala, že zomrela 50-ročná žena a 49-ročný muž. Zranená bola aj ich dcéra, tínedžerka, ktorú záchranári transportovali do nemocnice. Jej zdravotný stav zatiaľ nie je známy,“ informoval portál.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Do SaS vstúpia nové posily, podporia najmä oblasť dopravy

Do SaS vstúpia nové posily, podporia najmä oblasť dopravy

DNES - 10:18Domáce

Opozičná strana SaS sa bude v budúcom roku rozširovať. Avizuje nové posily.

Pri výbere stromčeka a svetielok naň je dôležitý certifikát

Pri výbere stromčeka a svetielok naň je dôležitý certifikát

DNES - 9:59Domáce

Pri výbere umelého stromčeka a svetielok naň je dôležité označenie certifikátu „CE“, že je produkt vhodný na náš trh.

Tomáš Valášek: Kaliňákove tvrdenia o vojenských nákupoch nesedia

Tomáš Valášek: Kaliňákove tvrdenia o vojenských nákupoch nesedia

DNES - 9:56Domáce

Tvrdenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), že pri vojenských nákupoch postupuje podľa plánov predošlej vlády, nesedia.

Michelko: Vetované zákony sa odsúvajú, kým nie je na nich v koalícii zhoda

Michelko: Vetované zákony sa odsúvajú, kým nie je na nich v koalícii zhoda

DNES - 9:55Domáce

Vetovaná novela zákona o hazardných hrách, ako aj vrátený zákon o tzv. covidových amnestiách sa ešte neprerokovali, pretože v koalícii zatiaľ nie je zhoda na ich opätovnom schválení.

Vosveteit.sk
Rusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónovRusi experimentujú s holubmi ako špiónmi. Nemci zas chcú premeniť šváby na špiónov
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP