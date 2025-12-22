Vražda v rodinnom dome? Zraneniam podľahli muž a žena
Polícia vyšetruje prípad ako vraždu.
Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia 50-ročnej ženy a 49-ročného muža, ku ktorým došlo v noci na pondelok v rodinnom dome v Brunovciach (okres Nové Mesto nad Váhom). Trenčiansky krajský vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Operačný dôstojník vyslal na miesto udalosti policajné hliadky. Päťdesiatročná žena a 49-ročný muž aj napriek snahe záchranárov zraneniam podľahli,“ uviedla Krajčíková.
Polícia podľa nej aktuálne na mieste udalosti vykonáva prvotné procesné úkony s cieľom objasnenia skutku. „Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne, ktorý v danej veci začal trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnila.
Podľa portálu tvnoviny.sk sa na políciu obrátila dcéra manželov po tom, ako sa pohádali. Muž mal napadnúť ženu nožom. „Polícia vo svojom stanovisku informovala, že zomrela 50-ročná žena a 49-ročný muž. Zranená bola aj ich dcéra, tínedžerka, ktorú záchranári transportovali do nemocnice. Jej zdravotný stav zatiaľ nie je známy,“ informoval portál.
