Do SaS vstúpia nové posily, podporia najmä oblasť dopravy
Opozičná strana SaS sa bude v budúcom roku rozširovať. Avizuje nové posily.
Do strany majú vstúpiť aj viacerí členovia klubu SaS, ktorí nie sú členmi strany. Uviedol to líder SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling v koncoročnom rozhovore pre TASR.
Avizoval nové posily najmä v oblasti dopravy. „Budeme naberať aj ďalších odborných garantov, ktorí s nami budú spolupracovať na príprave našej vízie, ako reštartovať Slovensko,“ doplnil pre TASR. Informoval aj o vstupe členov klubu SaS v parlamente do strany.
V poslaneckom klube SaS aktuálne figuruje viacero zákonodarcov, ktorí nie sú členmi strany. Ide napríklad o Vladimíru Marcinkovú, Martinu Bajo Holečkovú či Vladimíra Ledeckého.
Gröhling zároveň poukázal na to, že strana sa pod jeho vedením začala otvárať. „SaS sa stáva stranou, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov. Pozeráme sa na obidve slová v našom názve - na slobodu, ktorá bola doteraz výrazne prezentovaná, ale aj na solidaritu s jednotlivými skupinami ľudí, ktorých treba podporiť, aby sa dostali naspäť do pracovného procesu,“ argumentoval.
Privítal tiež, že SaS je po novom stranou regiónov, nielen bratislavskou stranou. „To, že sa otvárame regiónom, celému Slovensku, tak to je citeľné, pretože prijímame aj nových ľudí, ktorí sú našimi tvárami nielen z Bratislavy, ale z celého Slovenska,“ dodal.
Vražda v rodinnom dome? Zraneniam podľahli muž a žena
Polícia vyšetruje prípad ako vraždu.
Pri výbere stromčeka a svetielok naň je dôležitý certifikát
Pri výbere umelého stromčeka a svetielok naň je dôležité označenie certifikátu „CE“, že je produkt vhodný na náš trh.
Tomáš Valášek: Kaliňákove tvrdenia o vojenských nákupoch nesedia
Tvrdenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), že pri vojenských nákupoch postupuje podľa plánov predošlej vlády, nesedia.
Michelko: Vetované zákony sa odsúvajú, kým nie je na nich v koalícii zhoda
Vetovaná novela zákona o hazardných hrách, ako aj vrátený zákon o tzv. covidových amnestiách sa ešte neprerokovali, pretože v koalícii zatiaľ nie je zhoda na ich opätovnom schválení.