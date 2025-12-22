  • Články
Pri výbere stromčeka a svetielok naň je dôležitý certifikát

  • DNES - 9:59
Pri výbere umelého stromčeka a svetielok naň je dôležité označenie certifikátu „CE“, že je produkt vhodný na náš trh.

Pri živom stromčeku platí, že čím je čerstvejší, tým je bezpečnejší. Umiestňovanie sviečok s otvoreným ohňom na stromček je nebezpečné. Na sociálnej sieti na to upozornil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Stromček umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako je napríklad krb alebo radiátor. Svetelné reťaze, ale aj iné elektrické vianočné dekorácie nakupujte hlavne v kamenných obchodoch. Skontrolujte, či boli certifikované pre slovenský trh a vždy dodržiavajte návod na použitie. Pred zavesením svetelných reťazí ešte raz vizuálne skontrolujte, či nie sú polámané, natavené, prehryzené alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodené. Svetielka na noc a pred odchodom z domu vždy vypínajte,“ odporučili hasiči vo videu.

HaZZ upozornil aj na pripájanie viacerých svetelných reťazí do jedného predlžovacieho kábla. Mohlo by to preťažiť sieť. „Nezabudnite, že krásny stromček je bezpečný stromček a bezpečný domov znamená pokojné Vianoce pre všetkých,“ uzavreli hasiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
