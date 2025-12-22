  • Články
Michelko: Vetované zákony sa odsúvajú, kým nie je na nich v koalícii zhoda

  • DNES - 9:55
  • Bratislava
Vetovaná novela zákona o hazardných hrách, ako aj vrátený zákon o tzv. covidových amnestiách sa ešte neprerokovali, pretože v koalícii zatiaľ nie je zhoda na ich opätovnom schválení.

V rozhovore pre TASR to povedal predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Dodal, že na uplynulej decembrovej schôdzi parlamentu rátali s tým, že viaceré presunuté návrhy neprídu na rad.

Čo sa týka niektorých vecí, ktoré sa odsúvajú, typu hazard alebo covidová amnestia, pokiaľ nie je aj v rámci koalície dohoda, odsúva sa to. Dokým nepríde k dohode, alebo dokým to nestiahnu na hazarde, na vrátenom zákone nie je zatiaľ ani vnútrokoaličná dohoda,“ vyhlásil Michelko pre TASR.

Pripomenul tiež, že na rokovaní parlamentu majú vždy prioritu vládne návrhy zákonov a následne idú na rad poslanecké návrhy zákonov vrátane koaličných. „Pri tejto schôdzi sme rátali s tým, že asi na nich nedôjde čas, ale nakoniec to v podstate nie sú veci, ktoré sú časovo termínované, čiže veríme, že keď nebudeme čeliť bezprecedentnej obštrukcii, dôjde rad aj na poslanecké návrhy zákonov,“ skonštatoval.

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pre TASR zároveň pripustil, že parlament by sa v tomto volebnom období nemusel dostať k rokovaniu o vetovanom zákone o tzv. covidových amnestiách. On sám necíti potrebu prelomiť veto prezidenta Petra Pellegriniho. Zároveň informoval, že k vetovanej novele zákona o hazardných hrách by sa mal parlament vrátiť na najbližšej riadnej schôdzi.

Hlava štátu zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami vetovala ešte v apríli. Nesúhlasí, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali od štátu akékoľvek pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Novelu zákona o hazardných hrách zase Pellegrini považuje za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci.

Zdroj: Info.sk, TASR
