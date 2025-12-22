Herec James Ransone známy zo seriálu The Wire spáchal samovraždu
Vo veku 46 rokov spáchal samovraždu americký herec James Ransone známy najmä v úlohe drogového dílera Ziggyho Sobotku v kriminálnej dráme The Wire - Špina Baltimoru.
Ransone počas svojej kariéry stvárnil postavy viacerých mužov s problematickou minulosťou. Narodil sa v rovnakom meste, v ktorom si zahral aj postavu Ziggyho Sobotku a v seriáli stvárnil postavu pracovníka miestnych dokov, ktorý sa v druhej sérii oceňovanej snímky stal drogovým dílerom.
Hral taktiež vo viacerých populárnych hollywoodskych filmoch ako napríklad v úspešných hororoch To Kapitola 2 (It: Chapter Two) alebo Čierny telefón (The Black Phone). Na obrazovke sa naposledy ukázal tento rok v seriáli Poker Face a pokračovaní hororu Čierny telefón 2.
