Poľsko schválilo odstrel až do 60 bobrov v Pieninách pri hranici so SR
- DNES - 8:10
- Varšava
Poľské environmentálne úrady schválili v najbližších štyroch rokoch odstrel až do 60 bobrov na poľskej strane Pienin v blízkosti hraníc so SR. Dôvodom má byť ohrozenie verejnej bezpečnosti a majetku, píše TASR podľa nedeľňajšej správy televízie TVP World.
Zvieratá údajne spôsobili vážne škody vrátane erózie na pobreží turistami obľúbeného Czorsztynského jazera. Padanie stromov poškodených bobrami zas vraj predstavuje riziko pre ľudí a infraštruktúru.
Zástupcovia priľahlej obce Czorsztyn uvádzajú, že obyvatelia sa sťažujú na škody spojené s činnosťou bobrov a obávajú sa povodní. „Pomaly sa stávame väzňami vo vlastných domovoch,“ vyhlásila starostka Czorsztynu Aneta Markusová.
„Hovoríme o skutočných povodniach a obyvatelia niekedy dokonca hlásia, že nemôžu opustiť svoje domovy kvôli popadaným stromom. Toto už nie je vtip,“ dodala.
Bobry sú v Poľsku chránené a ich odstrel je povolený len na základe výnimiek, ak iné opatrenia nie sú dostatočné. Proti postupu úradov v Pieninách chcú bojovať environmentálne skupiny a avizovali tiež zámer odvolať sa proti rozhodnutiu.
Odstrel bobrov v minulosti kritizovala i poľská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). „Bobrie hrádze sú najlepším prírodným spôsobom zadržiavania vody, zmierňujú nárazové povodne, stabilizujú hladinu podzemnej vody a plnia funkciu čistenia vody,“ uviedla organizácia ešte vo februári v nadväznosti na iný schválený odstrel.
Podľa WWF je odstrel bobrov kontraproduktívny. „Domnievame sa, že vydávanie povolení na odstrel bobrov nie je vôbec vhodným riešením. Takéto opatrenia sú nielen neúčinné z hľadiska ochrany pred povodňami, ale môžu dokonca viesť k zhoršeniu problému,“ dodala organizácia.
