  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Poľsko schválilo odstrel až do 60 bobrov v Pieninách pri hranici so SR

  • DNES - 8:10
  • Varšava
Poľsko schválilo odstrel až do 60 bobrov v Pieninách pri hranici so SR

Poľské environmentálne úrady schválili v najbližších štyroch rokoch odstrel až do 60 bobrov na poľskej strane Pienin v blízkosti hraníc so SR. Dôvodom má byť ohrozenie verejnej bezpečnosti a majetku, píše TASR podľa nedeľňajšej správy televízie TVP World.

Zvieratá údajne spôsobili vážne škody vrátane erózie na pobreží turistami obľúbeného Czorsztynského jazera. Padanie stromov poškodených bobrami zas vraj predstavuje riziko pre ľudí a infraštruktúru.

Zástupcovia priľahlej obce Czorsztyn uvádzajú, že obyvatelia sa sťažujú na škody spojené s činnosťou bobrov a obávajú sa povodní. „Pomaly sa stávame väzňami vo vlastných domovoch,“ vyhlásila starostka Czorsztynu Aneta Markusová.

Hovoríme o skutočných povodniach a obyvatelia niekedy dokonca hlásia, že nemôžu opustiť svoje domovy kvôli popadaným stromom. Toto už nie je vtip,“ dodala.

Bobry sú v Poľsku chránené a ich odstrel je povolený len na základe výnimiek, ak iné opatrenia nie sú dostatočné. Proti postupu úradov v Pieninách chcú bojovať environmentálne skupiny a avizovali tiež zámer odvolať sa proti rozhodnutiu.

Odstrel bobrov v minulosti kritizovala i poľská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). „Bobrie hrádze sú najlepším prírodným spôsobom zadržiavania vody, zmierňujú nárazové povodne, stabilizujú hladinu podzemnej vody a plnia funkciu čistenia vody,“ uviedla organizácia ešte vo februári v nadväznosti na iný schválený odstrel.

Podľa WWF je odstrel bobrov kontraproduktívny. „Domnievame sa, že vydávanie povolení na odstrel bobrov nie je vôbec vhodným riešením. Takéto opatrenia sú nielen neúčinné z hľadiska ochrany pred povodňami, ale môžu dokonca viesť k zhoršeniu problému,“ dodala organizácia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Armádny generál Sarvarov zomrel v Moskve pri výbuchu nastraženej bomby

Armádny generál Sarvarov zomrel v Moskve pri výbuchu nastraženej bomby

DNES - 9:02Zahraničné

Pri výbuchu bomby nastraženej v aute na juhu Moskvy v pondelok zomrel generálporučík Fanil Sarvarov.

Herec James Ransone známy zo seriálu The Wire spáchal samovraždu

Herec James Ransone známy zo seriálu The Wire spáchal samovraždu

DNES - 8:17Zahraničné

Vo veku 46 rokov spáchal samovraždu americký herec James Ransone známy najmä v úlohe drogového dílera Ziggyho Sobotku v kriminálnej dráme The Wire - Špina Baltimoru.

Donald Trump vymenoval nového osobitného vyslanca pre Grónsko

Donald Trump vymenoval nového osobitného vyslanca pre Grónsko

DNES - 7:18Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že vymenoval guvernéra štátu Louisiana Jeffa Landryho za osobitného vyslanca Spojených štátov pre Grónsko.

Minister Saar vyzval Židov v západných krajinách, aby sa prisťahovali do Izraela

Minister Saar vyzval Židov v západných krajinách, aby sa prisťahovali do Izraela

DNES - 5:45Zahraničné

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyzval v nedeľu Židov zo západných krajín, aby sa presťahovali do Izraela a unikli tak rastúcemu antisemitizmu.

Vosveteit.sk
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len máloktoVieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP