Donald Trump vymenoval nového osobitného vyslanca pre Grónsko
- DNES - 7:18
- Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že vymenoval guvernéra štátu Louisiana Jeffa Landryho za osobitného vyslanca Spojených štátov pre Grónsko. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.
„Jeff chápe, aké dôležité je Grónsko pre našu národnú bezpečnosť, a bude dôrazne presadzovať záujmy našej krajiny v záujme bezpečnosti, ochrany a prežitia našich spojencov a aj celého sveta,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Trump po návrate do Bieleho domu viackrát vyhlásil, že Grónsko, autonómne územie Dánska, by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Odvolával sa na bezpečnostné dôvody a záujem o nerastné zdroje ostrova. Grónsko a Dánsko túto myšlienku jasne odmietajú.
Landry pričlenenie Grónska ešte začiatkom roka podporil a v nedeľu uviedol, že mu „bude cťou slúžiť vám na tejto dobrovoľnej pozícii s cieľom dosiahnuť, aby bolo Grónsko súčasťou USA“.
Hoci Spojené štáty a Grónsko si tento mesiac prisľúbili „vzájomný rešpekt“, grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová uviedla, že vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku vyvolali medzi miestnymi obyvateľmi neistotu. Zdôraznila potrebu rozprávať sa otvorene.
„Naša krajina a Spojené štáty spolupracujú 80 rokov na základe spoločných záujmov. Je potreba obnoviť dôveru, aby sme mohli pokračovať v dobrej spolupráci,“ citoval Motzfeldtovú 8. decembra miestny denník Sermitsiaq.
Poľsko schválilo odstrel až do 60 bobrov v Pieninách pri hranici so SR
Poľské environmentálne úrady schválili v najbližších štyroch rokoch odstrel až do 60 bobrov na poľskej strane Pienin v blízkosti hraníc so SR.
Minister Saar vyzval Židov v západných krajinách, aby sa prisťahovali do Izraela
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyzval v nedeľu Židov zo západných krajín, aby sa presťahovali do Izraela a unikli tak rastúcemu antisemitizmu.
Umerov a Witkoff: Trojdňové rokovania v Miami boli produktívne
Ukrajinská delegácia uskutočnila počas uplynulých troch dní strávených na Floride sériu produktívnych a konštruktívnych rokovaní s americkými a európskymi partnermi o ukončení vojny s Ruskom.
Macron oznámil začiatok výstavby novej francúzskej lietadlovej lode
Francúzsko začne s výstavbou svojej novej lietadlovej lode na jadrový pohon. S výtlakom približne 80.000 ton bude takmer dvakrát ťažšia ako jej predchodca Charles de Gaulle, ktorého by mala nahradiť v roku 2038.