  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.12.2025Meniny má Adela
Bratislava

Minister Saar vyzval Židov v západných krajinách, aby sa prisťahovali do Izraela

  • DNES - 5:45
  • Jeruzalem
Minister Saar vyzval Židov v západných krajinách, aby sa prisťahovali do Izraela

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyzval v nedeľu Židov zo západných krajín, aby sa presťahovali do Izraela a unikli tak rastúcemu antisemitizmu. Urobil tak týždeň po útoku na židovské podujatie v austrálskom Sydney, pri ktorom zahynulo 15 ľudí.

Židia majú právo žiť všade v bezpečí. Ale vidíme a plne chápeme, čo sa deje, a máme určité historické skúsenosti. Dnes sú Židia prenasledovaní po celom svete,“ povedal Saar na verejnom zapaľovaní sviečok pri príležitosti posledného dňa židovského sviatku svetiel (Chanuka).

Dnes vyzývam Židov v Anglicku, Židov vo Francúzsku, Židov v Austrálii, Židov v Kanade, Židov v Belgicku: príďte do Izraela. Príďte domov,“ vyhlásil Saar. Na základe izraelského zákona o návrate z roku 1950 má každý človek so židovskými koreňmi právo usadiť sa v Izraeli a získať tamojšie občianstvo, vysvetľuje AFP.

Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok militantov hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, izraelskí lídri opakovane odsudzujú nárast antisemitizmu v západných krajinách a obviňujú ich vlády, že sa im ho nedarí zastaviť.

K hromadnej streľbe na pláži Bondi Beach v Sydney došlo v nedeľu 14. decembra počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka). Podľa austrálskych úradov útok inšpirovala ideológia džihádistickej skupiny Islamský štát.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Umerov a Witkoff: Trojdňové rokovania v Miami boli produktívne

Umerov a Witkoff: Trojdňové rokovania v Miami boli produktívne

DNES - 5:41Zahraničné

Ukrajinská delegácia uskutočnila počas uplynulých troch dní strávených na Floride sériu produktívnych a konštruktívnych rokovaní s americkými a európskymi partnermi o ukončení vojny s Ruskom.

Macron oznámil začiatok výstavby novej francúzskej lietadlovej lode

Macron oznámil začiatok výstavby novej francúzskej lietadlovej lode

DNES - 5:40Zahraničné

Francúzsko začne s výstavbou svojej novej lietadlovej lode na jadrový pohon. S výtlakom približne 80.000 ton bude takmer dvakrát ťažšia ako jej predchodca Charles de Gaulle, ktorého by mala nahradiť v roku 2038.

Poľsko: Minister Sikorski kritizoval postoje Slovenska k zdrojom energie z Ruska

Poľsko: Minister Sikorski kritizoval postoje Slovenska k zdrojom energie z Ruska

DNES - 5:37Zahraničné

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre český týždenník Respekt vyjadril prekvapenie nad postojmi Maďarska a Slovenska vo veci nakupovania ropy a zemného plynu z Ruska.

Prezident navštívil slovenských vojakov v Kosove, ocenil ich profesionálny výkon

Prezident navštívil slovenských vojakov v Kosove, ocenil ich profesionálny výkon

VČERA - 15:17Zahraničné

Vo svojom príhovore Pellegrini poďakoval vojakom slúžiacim v Kosove za ich vzornú službu a profesionálny výkon.

Vosveteit.sk
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóneAko zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj SlovenskoEuropol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú expertiUmelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru4-tisíc ročná ovca pomohla vedcom zodpovedať jednu z najsmrtiacejších otázok moru
Vieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíšVieš, ako správne nabíjať batériu mobilu? Takto si ju ničíš každý deň a ani o tom netušíš
Modré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíreModré záblesky smrti: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva za najbrutálnejšími explóziami vo vesmíre
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraňUSA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žabyVedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP