Minister Saar vyzval Židov v západných krajinách, aby sa prisťahovali do Izraela
- DNES - 5:45
- Jeruzalem
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyzval v nedeľu Židov zo západných krajín, aby sa presťahovali do Izraela a unikli tak rastúcemu antisemitizmu. Urobil tak týždeň po útoku na židovské podujatie v austrálskom Sydney, pri ktorom zahynulo 15 ľudí.
„Židia majú právo žiť všade v bezpečí. Ale vidíme a plne chápeme, čo sa deje, a máme určité historické skúsenosti. Dnes sú Židia prenasledovaní po celom svete,“ povedal Saar na verejnom zapaľovaní sviečok pri príležitosti posledného dňa židovského sviatku svetiel (Chanuka).
„Dnes vyzývam Židov v Anglicku, Židov vo Francúzsku, Židov v Austrálii, Židov v Kanade, Židov v Belgicku: príďte do Izraela. Príďte domov,“ vyhlásil Saar. Na základe izraelského zákona o návrate z roku 1950 má každý človek so židovskými koreňmi právo usadiť sa v Izraeli a získať tamojšie občianstvo, vysvetľuje AFP.
Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok militantov hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, izraelskí lídri opakovane odsudzujú nárast antisemitizmu v západných krajinách a obviňujú ich vlády, že sa im ho nedarí zastaviť.
K hromadnej streľbe na pláži Bondi Beach v Sydney došlo v nedeľu 14. decembra počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka). Podľa austrálskych úradov útok inšpirovala ideológia džihádistickej skupiny Islamský štát.
Umerov a Witkoff: Trojdňové rokovania v Miami boli produktívne
Ukrajinská delegácia uskutočnila počas uplynulých troch dní strávených na Floride sériu produktívnych a konštruktívnych rokovaní s americkými a európskymi partnermi o ukončení vojny s Ruskom.
Macron oznámil začiatok výstavby novej francúzskej lietadlovej lode
Francúzsko začne s výstavbou svojej novej lietadlovej lode na jadrový pohon. S výtlakom približne 80.000 ton bude takmer dvakrát ťažšia ako jej predchodca Charles de Gaulle, ktorého by mala nahradiť v roku 2038.
Poľsko: Minister Sikorski kritizoval postoje Slovenska k zdrojom energie z Ruska
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre český týždenník Respekt vyjadril prekvapenie nad postojmi Maďarska a Slovenska vo veci nakupovania ropy a zemného plynu z Ruska.
Prezident navštívil slovenských vojakov v Kosove, ocenil ich profesionálny výkon
Vo svojom príhovore Pellegrini poďakoval vojakom slúžiacim v Kosove za ich vzornú službu a profesionálny výkon.